El Consejo Constitucional vota esta tarde el texto final de la que podría ser la primera Carta Fundamental escrita en democracia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Pasadas las 11:00 de la mañana se inició el último pleno de trabajo del Consejo Constitucional, ya que en esta jornada se votará el texto final de propuesta constitucional. Aunque se espera que no haya mucha sorpresa, puesto que la oposición puede ratificar lo realizado con un quórum de 3/5, es decir, con el apoyo de 30 consejeros, mientras que la oposición cuenta con 33 y no se esperan descuelgues.

Esta votación se hace de una sola vez. De ahí que lo extendido de la sesión se deba a que tanto consejeros como comisionados (integrantes de la Comisión Experta, que no votan en esta etapa, pero tienen derecho a voz) intervendrán en esta última ocasión.

Las posturas no han variado respecto de los discursos que se realizaron al cierre de la Comisión Mixta. Cada sector defiende sus posiciones y ambos acusan a sus adversarios políticos de intransigentes, ideologizados y de no haber estado abiertos a llegar a acuerdo en ninguna parte del proceso.

De este modo, las intervenciones dan cuenta de que lo más seguro es que la votación del texto constitucional concluya 33 a favor y 17 en contra o cuando mucho algunas abstenciones de parte de la centroizquierda, no se prevé que algún representante del sector dé un paso hacia aprobar el texto.

Expresidentes al baile

Desde el inicio de las intervenciones se vio venir el tono que tendría el debate previo a la votación, ya que uno de los representantes del Partido Socialista (PS) abrió los fuegos parafraseando al presidente Salvador Allende. Fue Alejandro Köhler, quien, además de advertir que de un texto rechazado, “pasamos a uno que favorece a los empresarios, a los poderosos de siempre”; adelantó que “no tenemos otra que rechazar este texto”, ya que “esta constitución es un camino estrecho por donde sólo podrán pasar unos pocos”, anunció. Y dejó establecida la línea sobre la cual la centroizquierda continuaría su argumentación.

Por su parte, la comisionada Alejandra Krauss también citó a un expresidente, a Eduardo Frei Montalva, cuando en 1980 pedía una nueva constitución para Chile. “En el Teatro Caupolicán, el presidente Frei Montalva afirmó: ningún esquema funcionará si no existe un consenso básico sobre valores fundamentales que permitan una forma racional de convivencia, lo único efectivo que pueda salvar al país de la violencia, el odio y la revancha, es que ese proceso se produzca cuanto antes”, citó, añadiendo que aunque el momento histórico es distinto, rescata el sentido de urgencia; ya que a Chile le urge “reconstruir nuestra convivencia”. Pero, Krauss fue enfática en sostener que no ve en la propuesta las ideas de la centroizquierda.

Quien también reforzó su argumentación a favor de la propuesta, apelando a un expresidente fue republicano Ricardo Ortega. El consejero citó al expresidente estadounidense John F. Kennedy cuando invitó a sus connacionales a que “no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú, por tu país”.

Defensa de la mayoría

A su turno, el consejero de la UDI Edmundo Eluchans, quien presidió la Comisión de Sistema Político, subrayó que “Chile vive hoy una penosa realidad”, pues se ha convertido –recalcó– “en un país ingobernable”. Y reconoció que su sector –Chile Vamos– intentó infructuosamente ser un punto de encuentro entre la centroizquierda y republicanos, para construir acuerdos, no lo consiguió y “nuestros votos no tuvieron fuerza para ser más influyentes”. Así y todo, Eluchans acusó al oficialismo de no tener disposición a acuerdos.

Y recalcó que la propuesta no es “partisana” aunque tampoco es perfecta, como cualquier obra humana –un punto que más adelante fue bastante repetido en intervenciones de la oposición–, porque es muy extensa, crea muchos órganos, entre otras cosas, “pero enfrenta adecuadamente nuestra realidad nacional”. Y la respaldará porque está “hecha en democracia”.

Por su parte, uno de los más fuertes liderazgos del Partido Republicano en el proceso constitucional que hace sólo unos días admitió en el Diario La Tercera que "ésta es una Constitución que está más cómoda desde la centroderecha hacia la derecha”, Luis Silva, aseguró, en defensa del texto que se propone, que votando a favor se abre el camino de la estabilidad; mientras que si se la rechaza se mantiene la incertidumbre que ha ondeado en Chile los últimos años. Por lo pronto, aseguró que este documento "es mejor que la Constitución del '80", entre otras cosas, porque le otorga al Estado capacidades para hacerse cargo de la seguridad.

Mientras que la presidenta de Evópoli y consejera de ese partido Gloria Hutt afirmó que una mayoría absoluta no implica que la mirada de la minoría no esté representada en el texto final. De hecho, aseguró, que le consta que sí lo está. Y recalcó que "es un hecho objetivo que el nuevo texto incorpora mejoras que nadie podría desconocer" e invitó a Unidad para Chile a verlas y a respetar la voluntad popular, asumiendo que la propuesta sea aprobada.

El exministro y comisionado UDI Hernán Larraín aseguró que las críticas de la centroizquierda "no reflejan lo ocurrido", insistiendo que al resultado del trabajo "contribuyeron todos los sectores" y que, por lo tanto, el texto es mejor, en algunos aspectos, al actual.

Pero, además, reconoció que "no hubo un gran acuerdo político", de lo que responsabilizó a la centroizquierda; incluso se refirió a las permanentes críticas que el oficialismo ha hecho a las mayorías de derecha: "Basta de restarle legitimidad a las decisiones democráticas", instó a sus adversarios políticos.

Pesimismo de la minoría

Desde el oficialismo se hacía sentir el pesimismo ante la propuesta. La presidenta de la Comisión Experta Verónica Undurraga, triste casi hasta las lágrimas por el resultado del trabajo, lo tradujo advirtiendo que cualquiera sea el resultado del plebiscito "tendremos que seguir trabajando para encontrar acuerdos"; entre otras cosas, porque no ofrece soluciones al sistema político, profundiza el Estado subsidiario y limita el rol del Estado; es conservadora en términos morales, imprime "forzadamente" una identidad y "está irresponsablemente hecha, pensando en la campaña mediática".

En la misma línea, el comisionado socialista Gabriel Osorio adelantó que de ser aprobada no será posible de ser modificada, pues "todo queda amarrado y bien amarrado (...). Esa historia es conocida, la vivimos durante los últimos 30 años" y mirando al futuro añadió que con esta propuesta "continuará la inestabilidad política" y reconociendo que nunca imaginó que diría algo como esto, subrayó que "estamos frente a un texto que es peor que la Constitución vigente".

Incluso en un hecho que podría resultar premonitorio citó a Bernardo O'Higgins tras el Desastre de Rancagua, cuando señaló que "la patria existe y prevalecerá".

Y tras la comentada entrevista del consejero Luis Silva ya citada, la comisionada representante del PPD y el Partido Liberal Leslie Sánchez no quiso dejarla pasar en esta ocasión y no dudó en plantear que "tal como lo dijo el consejero Luis Silva esta propuesta representa nada más que a las derechas".

Para el comisionado socialista Flavio Quezada la Constitución que se le ofrecerá al país en el plebiscito de diciembre "es altamente ideologizada" y mantiene problemas técnicos, incluso a partir de la no inclusión -desde su punto de vista- de la centroizquierda en la propuesta, argumentando que no sólo pidieron buscar acuerdos políticos que los incluyera, sino que "rogaron" y no fueron escuchados.

En desarrollo…