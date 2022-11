DF Lab Opinión/ En crisis, no se detenga!

La inminente recesión es un motivo de preocupación para pequeñas, medianas y grandes empresas. Algunas están viviendo las primeras consecuencias, como desvincular colaboradores para reducir costos. Se estima que en algunos meses la inversión en transformación digital se desacelere y no esté en el puesto número 1 de prioridades de las compañías, aunque continúe en agenda en el mediano plazo.

Antes de tomar una decisión como esa, es importante analizar la coyuntura. Es cierto que estamos en un escenario económico complejo. El FMI se sumó a las proyecciones pesimistas para la economía chilena el próximo año. Si bien ajustó al alza sus pronósticos para 2022, ve una profunda caída en 2023 e incluso espera que Chile sea el único país de la región, junto con Haití, que anote un retroceso de su PIB. En julio se conoció que USA entró en recesión técnica en el segundo trimestre 2022 debido a una caída de su PIB. El país comunicó que su inflación interanual en junio fue del 9,1%, la más alta en los últimos 40 años. Como consecuencia, y en un intento por controlar la situación, la Reserva Federal norteamericana aumentó las tasas de interés.

En un contexto así, se frenan las inversiones que se tenían planeadas para el corto y mediano plazo. Si bien ese es el camino que tomaron diversas industrias, hay otras como la aeronáutica que no siguieron esta tendencia: bajaron su ritmo, pero no se detuvieron. Esta decisión, que puede verse en contra de la lógica, tiene una explicación sencilla: la economía es cíclica y no siempre se comporta de la misma manera, sino que se expande y contrae según la disponibilidad de recursos. Entonces, si las empresas se quedan quietas y no optimizan sus productos o servicios, cuando llegue el repunte económico habrán perdido competitividad.

Un informe del International Data Corporation proyecta que la transformación digital va a crecer a un ritmo anual de más de 17%. Este año se estima que la inversión alcanzará los US$ 1,8 billones, registrando un crecimiento del 17,6% con respecto a 2021 y que será sostenido hasta 2025. La recomendación es no frenar el impulso de la digitalización. Si no pueden correr, caminen, pero no se detengan.

Es esencial que las empresas adopten medidas para reducir costos. Es cierto que quizás no sea el momento para hacer grandes transformaciones o embarcarse en proyectos estructurales que pueden generar incertidumbre. Sin embargo, con costos más acotados y pequeños cambios tecnológicos, también es posible obtener resultados contundentes. Decir que las crisis generan oportunidades no es sólo una frase cliché. El retail es un ejemplo de esto con lo vivido en los últimos años: en plena pandemia, con todas las tiendas cerradas, no dejó de invertir en su ecosistema tecnológico y sobre todo en ecommerce y, con ello, pudo sortear las dificultades y acelerar en varios años el crecimiento en este canal de manera sorprendente.

Destinar recursos para tecnología es indispensable para estar a la delantera, optimizar procesos y ser más eficientes. En tiempos de crisis, invertir en transformación digital es la ventana para potenciar a las empresas, hacerlas más competitivas, resistentes y prepararse para años de crecimiento y aceleración luego que pase la tormenta.