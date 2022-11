COP27: Francia y España se suman a compromiso para poner fin a la venta de vehículos a gasolina a 2035

Francia y España se sumaron este jueves a un compromiso de dejar de vender vehículos a gasolina para 2035, cinco años antes de lo previsto, como parte de los esfuerzos para acelerar la transición a una economía baja en carbono.

Los países hicieron sus promesas en las conversaciones sobre el clima de la COP27 en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, entre un grupo de nuevos signatarios de la Declaración de Vehículos de Emisión Cero (ZEVD, sigla en inglés), lanzada en la conferencia del año pasado en Glasgow.

Los firmantes, entre los que se encuentran países, municipios y empresas, se comprometieron a pasar a vender 100% de vehículos de emisiones cero para 2035 en los principales mercados y para 2040 en todo el mundo.

Entre los nuevos firmantes corporativos se encuentran los propietarios de flotas delta Electronic, Coca-Cola Europacific Partners y el fabricante de piezas Valeo, informó el Gobierno británico en un comunicado.

Detalles del compromiso

El número total de signatarios del compromiso asciende ahora a 214, frente a los 130 del año anterior. A partir de ahora, ZEVD será supervisado por un nuevo grupo, la Coalición para la Aceleración hacia el Cero, cuyo objetivo es ayudar a los firmantes a cumplir su compromiso.

Alok Sharma, que fue el presidente de la COP26, dijo que el compromiso de los vehículos de emisiones cero "fue un hito importante que reunió a los principales actores para acelerar la transición".

Y añadió: "Todavía hay enormes oportunidades en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo, por lo que me complace lanzar hoy formalmente la Coalición Accelerating To Zero".