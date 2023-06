Los incendios forestales de Canadá exponen la "espiral de silencio" del cambio climático

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

¿Qué debe hacer cuando el aire exterior contiene niveles peligrosos de contaminación? Quédese adentro si puede. Compre un purificador de aire. Use una máscara para viajar. Es una lista de precauciones familiares para las personas en ciudades como Delhi, Beijing y San Francisco, donde la contaminación del aire o el humo de los incendios forestales estacionales son la norma.

Es una lista recientemente familiar para millones de personas más en América del Norte, cuyos cielos se llenaron esta semana con humo peligroso proveniente de los incendios en Canadá. Es una lista que se volverá más familiar cada año, ya que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.

Pero, ¿cómo debe sentirse cuando el aire exterior contiene niveles peligrosos de contaminación? ¿O su comunidad se está inundando? ¿O la sequía está devastando los cultivos? También hay una lista para eso. Dolor. Terror. Furia. Culpa. Lástima. Impotencia. Todas y cada una de esas reacciones son comprensibles y vale la pena escucharlas, dice Margaret Klein Salamon, psicóloga clínica de formación y directora ejecutiva del Fondo de Emergencia Climática, que financia el activismo climático disruptivo. Salamon, autor de Facing the Climate Emergency, tiene su sede en Brooklyn; ella habló con Bloomberg Green el viernes, cuando los cielos de la ciudad de Nueva York comenzaron a despejarse.

En relación a las reacciones de las personas frente a los incendios, Klein señaló que "lo primero es reconocer que lo que estás sintiendo es saludable y que ese sentimiento requiere valor, y que a medida que avanzas en este proceso, es fundamental tratarte a ti mismo con autocompasión. La situación es tan extrema que los sentimientos también serán extremos".

Agregó que también es muy importante no estar solo con la ansiedad, el terror y el dolor climático. "El sentimiento número uno que la gente me reporta cuando les pregunto: '¿Cómo te sientes acerca de la emergencia climática?'... Dicen: 'Me siento tan solo, nadie entiende lo malo que es. Mis amigos no entienden. Mi familia no entiende.’ Se sienten alienados y separados de otras personas debido a este conocimiento y experiencia emocional que tienen. Lo irónico de esto es que todos compartimos la misma atmósfera: esto nos está pasando a todos. Entonces, con todo derecho, debería ser una experiencia que fomente la conexión emocional en lugar de la separación y puede hacerlo si hablas con la gente sobre tus sentimientos", dijo.

Con hechos de este tipo, la experta advirtió que comenzar a hablar de los sentimientos detrás "es emocionalmente abrumador y es difícil socialmente. Cuando hablo con la gente sobre la magnitud de la emergencia climática y lo que está en juego —que las cosechas se están perdiendo y los estados van a fallar y las civilizaciones van a fallar— siempre me siento culpable, entre otros sentimientos, porque es como ser el portador de noticias tan horribles".

El Programa de Comunicaciones Climáticas de Yale habla sobre la espiral del silencio, lo que significa que "la gente no habla sobre el clima porque la gente no habla sobre el clima. El hecho de que la gente no esté hablando de eso hace que parezca que no están preocupados por eso. Bueno, están actuando normalmente, así que debe estar bien. La implicación es: solo por llevar una vida normal, en realidad estás contribuyendo a la negación climática masiva porque la gente te mira y ve que piensas que las cosas son normales", sostuvo.

Klein destacó que los activistas climáticos son una parte fundamental de cómo revertir esta espiral de silencio, quienes "no están actuando con normalidad. Los arrestan 10 veces y arrojan sopa sobre las pinturas y lo extremo de sus acciones también es una demostración de la profundidad de sus sentimientos y miedos, por lo que es una representación".

La experta afirmó que como resultado de los eventos climáticos, puede ocurrir un duelo climático. "El duelo es la forma en que reconocemos y lamentamos nuestras pérdidas y nos adaptamos a las nuevas realidades. Si no nos afligimos, no llegamos a esa etapa. El duelo es central como parte clave de la condición humana y es un proceso muy importante por el que pasar. Con el dolor climático, hay tantas pérdidas. es abrumador Pero creo que el elemento más personal y efectivo del duelo climático es llorar el futuro que creías tener".