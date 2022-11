Ministerio de Hacienda en la COP27: las negociaciones por el financiamiento climático "no van bien"

Las negociaciones para aumentar y movilizar recursos a los países más vulnerables al cambio climático en la Conferencia del Clima, COP27, de Naciones Unidas, estaría teniendo más trabas que puntos a favor.

Así lo afirmó Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda y líder de la delegación de la cartera en la COP27, quien advierte que la actual meta de US$ 100 mil millones -definida en la COP15 en 2009- “es súper poco ambiciosa. Gran parte de las negociaciones que se llevaron a cabo ahora involucraban aumentarla, y no van bien. Desde un punto de vista global, no se ha llegado a un acuerdo de cómo canalizar más recursos”.

No obstante, destacó el anuncio el nuevo fondo para "pérdidas y daños" que se estableció en esta cumbre, el que se sumaría al Fondo Verde para el Clima -creado en la COP16 en 2010 -y en el que Hacienda es la autoridad nacional designada- y el Fondo de Adaptación, establecido en la COP7, en 2001.

Respecto de este nuevo fondo, dice que “va a permitir abarcar otro tipo de temas que hasta ahora no se estaban lidiando y agrega que el país “está tomado un liderazgo apoyando la definición de ese nuevo fondo, donde la idea es beneficiarnos en algún momento del financiamiento que se pueda obtener desde ahí”.

Hacienda en la COP

La agenda de Hacienda en el Pabellón de Chile, abordó temáticas como la coordinación de la inversión para que actores del sector financiero cooperen en la lucha contra el cambio climático y el papel del país como líder en emisión de bonos verdes vinculados a la sostenibilidad, y cómo valorar la biodiversidad para que se tome en cuenta el stock de capital natural en la capacidad productiva.

En la instancia, también compararon experiencias de los países en el uso de herramientas de planificación y monitoreo, particularmente en “cómo costear los objetivos a 2030 o 2050”, y cómo medir el gasto público en el cambio climático, dijo Moreno.

La cartera también firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para impulsar proyectos de hidrógeno verde, que permitirá a Chile acceder a una serie de préstamos para promover la transición energética.