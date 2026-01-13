Boric inaugura startuplab.01 y Codelco se suma como socio fundador del hub

El Presidente Boric hizo un recorrido por las instalaciones del hub con la directora ejecutiva de startuplab.01, Francisca Contreras. Foto: Presidencia

La iniciativa que busca acelerar startups científico tecnológicas comenzó a recibir a las primeras empresas emergentes y la meta es cerrar el año con 60, su capacidad total.

A casi dos años de anunciarlo en La Moneda, este martes el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de starutplab.01, el hub de innovación de Fundación Chile y Corfo para acelerar a compañías de base científico tecnológicas.

En la instancia también se dio a conocer que Codelco se integró como socio fundador del hub, sumándose a BancoEstado y al brazo de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab.

Ubicado en el centro de Santiago, en el exedificio de Enel, son cuatro pisos en unos 4.000 metros cuadrados, equipados con espacios como zonas de cowork, un auditorio, oficinas y dos laboratorios especializados para el desarrollo de tecnologías en fase madura de validación y pruebas de prototipos, orientados a biotecnología e ingeniería.

Bajo los 30° del mediodía capitalino y tras recorrer las instalaciones, el Presidente Boric dijo que startuplab.01 representa un hito estratégico para el desarrollo productivo y tecnológico de Chile, y “no me cabe ninguna duda, que este es el tipo de iniciativas, que tienen que constituirse como política de Estado y van a envejecer bien”.

Agregó que el objetivo del hub es “cerrar las brechas para crecer y escalar, como la costosa infraestructura, las pruebas de productos y la falta de redes” y mencionó que startuplab.01 “cambia completamente las posibilidades para las startups”.

El mandatario hizo hincapié en que la iniciativa se enmarca en el proyecto inmobiliario NIDO Santa Lucía, impulsado por Territoria, en que en una lógica similar el Mercado Urbano Tobalaba, habrá un mercado urbano, un centro cultural, restaurantes, cafeterías, áreas verdes, el hub metropolitano del Gobierno Regional de Santiago, entre otros.

“Le va a cambiar la cara a este sector que ha sido mirado en menos por mucho tiempo, pero que el centro de Santiago -lo decimos con mucha fuerza- está vivo, tiene energía y nos está enseñando el futuro”, afirmó.

Startuplab.01 cuenta con US$ 10 millones de financiamiento provenientes de los acuerdos de explotación del litio -en un contrato entre Corfo y Albemarle-, misma fórmula para los otros dos hubs que fueron adjudicados en Viña del Mar y Puerto Varas.

El vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, dijo que se podrían adjudicar hasta dos nuevos hubs siguiendo la misma estrategia, pero que será decisión del Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast definir si lo quiere hacer o no.

Los primeros huéspedes

A mediados de 2025, startuplab.01 abrió su primera convocatoria a startups para ser parte de sus programas de aceleración. En un punto de prensa, la directora ejecutiva del hub, Francisca Contreras, confirmó que durante los últimos días comenzaron a llegar los primeros emprendedores y que en marzo se sumarán más.

“Recibimos más de 100 postulaciones de siete países. De ellas, seleccionamos una primera lista de 40 emprendedores. Tenemos 11 que están confirmados y probablemente esta semana vamos a poder comentar quiénes son”, afirmó.

Contreras agregó que estos llamados operarán bajo una ventanilla abierta todo el año. “Estimo que a mitad de marzo vamos a tener una segunda llegada de emprendedores, un tercer grupo durante el segundo semestre, para llegar al final del año con una capacidad total, entre 50 y 60 compañías”, adelantó.