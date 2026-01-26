Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo

Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Por: Renato Olmos

Publicado: Lunes 26 de enero de 2026 a las 15:50 hrs.

Corfo Innovación Startups subsidiaridad Renato Olmos
<p>Hernán Cheyre y José Miguel Benavente durante el panel. Foto: Corfo</p>

Hernán Cheyre y José Miguel Benavente durante el panel. Foto: Corfo

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

BYD Chile y desistimiento de planta de litio: “Las respuestas eran muy lentas y los proyectos quedaron ahí (...) nunca se ejecutaron”
2
Empresas

Statkraft descongela inversiones en Chile: impulsará su primer proyecto de baterías en el país
3
Empresas

Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
4
Mercados

Dólar se modera tras caer a $ 860, pero de todas formas cierra en nuevo mínimo frente a posible acción conjunta en favor del yen japonés
5
DF MAS

Francisco Maturana, ex Portal Inmobiliario, cuenta del museo que abrió con su colección de 150 motos
6
Mercados

¿Quién es el histórico economista de la Dipres que aterriza en el Fondo Autónomo de Protección Previsional?
7
DF MAS

La millonaria expansión de las hermanas Hoffens y la batalla por el testamento del patriarca
8
Economía y Política

Nuevo incumplimiento de la meta fiscal obligaría al nuevo Gobierno a recortar el gasto en US$ 4.500 millones este año
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete