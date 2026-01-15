Físico de Caltech afirma que la nanotecnología permitiría misiones espaciales “más lejos del sistema solar”
Los avances en nanomateriales ultraligeros abren opciones para explorar el espacio más lejos y rápido.
La nanotecnología se está convirtiendo en una aliada clave para la ingeniería espacial, con materiales ultraligeros y resistentes, que posibilitarían el avance de la exploración del espacio más allá del sistema solar.
Así lo planteó el doctor en Física del California Institute of Technology (Caltech) y profesor asociado de la Delft University of Technology en Países Bajos, Richard Alexander Norte, en el Congreso Futuro 2026.
El científico estadounidense dijo a DF que, pese a los avances de las últimas décadas, la humanidad aún no ha logrado salir del sistema solar, lo que podría superarse con la nanotecnología.
“Lo más lejos que hemos llegado es un envío al borde del sistema solar en 1977. Y ahora la idea es ver si podemos fabricar cosas que puedan llegar más lejos o alcanzar ese punto en un año, en lugar de medio siglo”, afirmó.
Explicó que, al trabajar a escala nanométrica, los materiales pueden volverse más resistentes, ya que se reducen los defectos estructurales que provocan fallas, permitiendo fabricar estructuras “ultraligeras” y planas que no pueden lograrse con la ingeniería convencional.
Dijo que el desarrollo de microchips “lo suficientemente livianos” permitiría acelerar las misiones espaciales: “Podríamos acoplarlos a grandes velas solares de 4x4 metros, pero que pesan lo mismo que un clip. Si se logra, se pueden impulsar con láseres de alta potencia y acelerarlas hasta alcanzar una quinta parte de la velocidad de la luz”.
