Informe revela que las startups de EEUU valen más antes de una ronda de inversión que las de Europa o Latinoamérica

Las valorizaciones de startups previo a una ronda de inversión en etapa semilla en Latinoamérica comenzaron a recuperarse en 2025, tras un año marcado por la contracción, pero muy por detrás de Estados Unidos (EEUU), donde las empresas emergentes en esta categoría valen en promedio un 156% más que las regionales, en los últimos 10 años.

Esta es una principales conclusiones del informe de la consultura Valoriza, que realizó un análisis comparado de las valuaciones de las startups de Latinoamérica, Europa y EEUU, previo a una ronda de inversión, lo que se conoce como valorizacion pre-money.

El documento -que también analizó y contrastó las cifras de Europa, con datos de la plataforma PitchBook- muestra que la diferencia de valorización es constante y ampliamente favorable a EEUU en todas las etapas de inversión (semilla, serie A, B,C y D).

Si bien no existe una clasificación oficial de las montos por fase de inversión, hay cierto consenso en el ecosistema en que una ronda semilla puede llegar hasta los US$ 4 millones, una Serie A, hasta US$ 15 millones y una B, tendría un techo de US$ 50 millones (nota de la editora).

“En Latinoamérica, las brechas con respecto a EEUU son claras. Para el período entre 2015 y 2025, se evidencian brechas promedio de 156% y 50% en valorizaciones pre-money para las series semilla y A, respectivamente”, dijo a DF el socio de Valoriza, Max Errázuriz.

Si bien las diferencias tienden a acortarse a lo largo del tiempo, estas persisten en 2024 con una brecha de un 99% en la etapa semilla y 33% en la Serie A.

Pese a ello, entre 2015 y 2018 se observó una “acentuada convergencia” entre la región y EEUU, tendencia que se mantuvo hasta 2022, cuando la brecha volvió a ampliarse.

“En 2024, las valorizaciones en EEUU eran casi el doble en las series semilla y un 33% mayores en las series A”, agregó Tomás Sánchez, también socio de Valoriza.

En la región, las valorizaciones en las etapas semilla y A mostraron un crecimiento acumulado de 350% y 160% entre 2015 y 2022, respectivamente. No obstante, en 2023 ambas series retrocedieron, y solo la etapa semilla logró repuntar el año pasado.

Entre las razones que explican las diferencias de valorizaciones entre las compañías de EEUU y otras geografías, Sánchez comentó se debe "porque operan en un mercado más homogéneo y con menos barreras regulatorias que Europa, lo que facilita la expansión".

Agregó que el mercado de capitales estadounidense es más profundo y dinámico, factor que les permite acceder a más y mejor financiamiento, aunque advirtió que las diferencias entre regiones "son un debate abierto en la academia".

"En EEUU, la combinación de un ecosistema emprendedor maduro, la presencia de grandes compradores estratégicos y un mayor ingreso per cápita ha impulsado las valorizaciones de startups por encima de las de Europa y Latinoamérica. También hay un mercado de capital de riesgo más desarrollado, especialmente en las costas", acotó Errázuriz.

Europa sube, pero sigue atrás de EEUU

El informe también muestra que las diferencias de valorización pre-money entre EEUU y Europa son más pronunciadas en las rondas más tempranas, con un diferencial promedio de 132% a favor de EEUU durante la última década.

“Si bien las diferencias tienden a reducirse en rondas más avanzadas, en la Serie C aún existe una diferencia de un 32% a favor de Estados Unidos”, comentó Sánchez.

En la comparación entre Europa y Latinoamérica, el estudio encontró tendencias similares.

“Europa es más consistente en su tendencia al alza, mientras que Latinoamérica muestra mayor volatilidad, con un peak en 2022 donde la brecha llegó a un 135% en favor de Latinoamérica, para luego volver a sus niveles históricos”, consigna el documento.