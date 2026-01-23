Inversión en startups subió 51% en la región en 2025, pero rondas caen por tercer año

Datos de PitchBook muestran que Latinoamérica tuvo su mejor año en montos en capital de riesgo desde 2022. En el mundo, la IA continuó siendo la protagonista.

Más dinero no significó más actividad. La inversión en capital de riesgo para startups en Latinoamérica subió con fuerza en 2025, pero el número de rondas volvió a caer por tercer año consecutivo.

Según la firma de datos PitchBook, los fondos de venture capital invirtieron US$ 6.200 millones en startups de la región, un alza de 51% respecto del año anterior, mientras que los levantamientos de capital bajaron a 737, un 16% menos que en 2024.

Por segundo año consecutivo, los levantamientos de capital no lograron superar la barrera de las mil operaciones en la región y para encontrar un número comparable de transacciones hay que retroceder hasta 2019.

“La inversión en la región sigue estando limitada debido a la falta de liquidez y al bajo levantamiento de fondos por parte de los venture capital”, dijo a DF el director de investigación de PitchBook, Kyle Stanford.

En esa línea, el ejecutivo señaló que solo 14 fondos de capital de riesgo fueron estructurados en 2025, que en total suman unos US$ 300 millones.

“Constituyen el menor monto de levantamiento de capital de la última década; una señal de que los aportantes aún perciben a la región como riesgosa para asumir nuevos compromisos”, comentó.

En cuanto a los exits, PitchBook registró 59 salidas, una cifra en línea con los dos años anteriores. Estas operaciones sumaron US$ 5.800 millones, fuertemente influidas por la adquisición de la panameña Deribit por parte de Coinbase. La quinta mayor venta en la región fue de la chilena ComunidadFeliz, adquirida por Visma en unos US$ 70 millones en diciembre pasado.

“Fue un año complicado para el venture capital”, dijo el managing partner de Fen Ventures, Cristóbal Silva. “Todavía seguimos afectados por el tema de (la baja) liquidez en el mercado global y eso nos afecta, porque muchos de los inversionistas prefieren no tomar riesgo”.

El ejecutivo agregó que hubo más dificultades de acceso a capital y eso generó “rondas más difíciles”, pero que la tendencia comenzó a cambiar desde el segundo semestre. “Se vio más actividad y más compañías fueron vendidas”, comentó.

Argumentó que este repunte de rondas y fusiones y adquisiciones se explica por la relajación de las tasas de interés por parte de los bancos centrales.

“Cuando estas condiciones mejoran, las empresas grandes tienen mejores múltiplos y se reactiva esta máquina de comprar a otras compañías y crecer de forma inorgánica, que fue lo que vimos en Chile”, afirmó.

Escenario global dominado por la IA

A nivel global, la tendencia de inversión fue la misma que en Latinoamérica: alza en los montos, pero una caída en rondas.

En 2025, se invirtieron US$ 512,6 mil millones en 37.745 levantamientos de capital, lo que se traduce en un 30% más en dinero y -11,5% en transacciones.

Y tal como en los últimos dos años, la inteligencia artificial (IA) fue la vertical más atractiva para los inversionistas.

Según PitchBook, el 52,7% del capital fue para startups que están desarrollando esta tecnología, lo que representó el 31% del total de rondas registradas durante el año pasado.

El entusiasmo de los fondos de capital de riesgo por la IA hizo que las inversiones en esta industria se dispararan más de un 80% en comparación con 2024 y se convirtió en el año con el mayor monto invertido desde que la plataforma de PitchBook tiene registros.

Por otro lado, los exits en el mundo llegaron a 3.239, en línea con los últimos dos años, y que sumaron US$ 549,2 mil millones.

Proyecciones

Silva, de Fen Ventures, se mostró optimista para la industria del capital de riesgo este año.

Argumentó que con la baja de las tasas de interés se continuará observando un repunte en la actividad, pero recordó que este activo alternativo tiene un “desfase” comparado con los mercados más líquidos.

“Los fondos de venture capital tienen ciclos que son distintos, de tres años. Entonces, si 2026 es un buen año y se levantan varios fondos, vas a poder predecir más o menos cómo estará el escenario, porque esos van a invertir por un periodo de tres años. Pero hoy hay muy poquitos fondos, en Chile se levantaron dos o tres”, explicó.

Consultado acerca de si el cambio de Gobierno en marzo próximo en el país afectará o no a esta industria, Silva proyectó que sí tendrá un impacto.

“Entre las tasas de interés, el precio del cobre, el tipo de cambio y la llegada de un nuevo Gobierno que abre nuevas posibilidades, se percibe un ánimo mucho más positivo que el de hace dos años. Hoy se ve más disposición a invertir, a tomar riesgos y a hacer cosas, y eso necesariamente afecta a la industria del venture capital. Deberíamos ver un 2026 con mayor actividad”, proyectó.

Agregó que este efecto se va a notar primero en el levantamiento de fondos.

“Si durante 2026 vemos más fondos levantándose que en 2025, eso sería una buena señal de que el mercado se está reactivando. Pero la inversión viene después: probablemente ese mayor flujo de capital se refleje con más fuerza en 2027 y 2028, por el desfase natural que existe entre levantar fondos e invertirlos”, afirmó.