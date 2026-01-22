Click acá para ir directamente al contenido
Referentes de la academia e innovación valoran designación de la futura ministra de Ciencia

Desde la UC, la Uandes y Hub APTA destacaron el enfoque de la nueva carta del Gobierno entrante en ciencia aplicada a la industria y el desarrollo de soluciones de impacto en la ciudadanía, pero advirtieron sobre la necesidad de resguardar la ciencia básica.

Por: L. Flores y M. Zecchetto

Publicado: Jueves 22 de enero de 2026 a las 13:05 hrs.

<p>Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la UC; Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub APTA; y Anil Sadarangani, director de Innovación de la Uandes.</p>

Álvaro Ossa, UC: “Vamos a ver resultados de corto o mediano plazo”
Varinka Farren, Hub APTA: “Puede hacer cambios importantes en la vinculación con la industria”
Anil Sadarangani, Uandes: Impulsar políticas públicas y generar conocimiento

