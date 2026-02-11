Runway cierra nueva ronda de inversión y sube su valorización a US$ 5.300 millones

La startup de video con inteligencia artificial fundada por dos chilenos y un griego en Estados Unidos, levantó US$ 315 millones en una operación liderada por General Atlantic.

Runway cerró una nueva ronda de financiamiento que elevó su valoración a US$ 5.300 millones según una persona familiarizada con el acuerdo, ya que los inversionistas apuestan por una tecnología de video de inteligencia artificial cada vez más realista para películas, anuncios y otros proyectos

Runway recaudó US$ 315 millones en la operación, que fue liderada por la firma de capital privado General Atlantic. Otros inversores en la ronda de financiación incluyen a Nvidia Corp., Fidelity, AllianceBernstein y Mirae. La persona familiarizada con la valoración pidió no ser identificada debido a que la información es privada.

El capital llega menos de un año después de que Runway recaudara US$ 308 millones en una ronda que la valoró en poco más de US$ 3.000 millones. Esta ronda también fue liderada por General Atlantic. En total, la startup ha recaudado US$ 860 millones hasta la fecha.

Runway desató el furor en torno a los generadores de video con IA a principios de 2023 con el lanzamiento de un modelo capaz de producir clips de tres segundos con un aspecto ligeramente entrecortado, basados ​​en indicaciones escritas como "imágenes de un paisaje desértico tomadas con un dron". Tres años después, la competencia ha aumentado considerablemente, y empresas tecnológicas como OpenAI están implementando sus propias versiones de la tecnología.

El software de Runway ha sido utilizado por diversos clientes, como estudios y empresas de publicidad, en diversos proyectos, como la generación de escenas para House of David de Amazon.com Inc. , la creación de visuales para una gira de conciertos de Madonna y la creación de un anuncio para Puma .

El cofundador y director ejecutivo, Cris Valenzuela, declaró en una entrevista que entre los clientes más recientes de la empresa se incluyen diseñadores y estudios de arquitectura como KPF, que utilizan el software de Runway para renderizar edificios y diseños.

“Asegurarse de poder hacerlo en un minuto en lugar de una semana es un gran beneficio y eficiencia, desde una perspectiva laboral”, dijo Valenzuela.

Runway planea destinar los fondos a más investigación en IA y a la contratación de más empleados. La empresa cuenta actualmente con 140 empleados.

De cara al futuro, Valenzuela afirmó que una oferta pública inicial (OPI) no está descartada para la compañía en los próximos años. Sin embargo, añadió que cree que mantenerse independiente ayudará a la compañía a alcanzar sus objetivos a largo plazo con la IA para la generación de medios.