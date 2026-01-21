Startup Arcomedlab lanza prótesis para esternón de hueso sintético

Tras cerca de un año de investigación y desarrollo (I+D), la startup chilena Arcomedlab presentó su más reciente innovación: un implante de esternón fabricado con su tecnología de “huesto sintético”.

El CEO y cofundador de la compañía, Ilan Rosenberg, dijo que con esta prótesis buscan entregar una alternativa libre de metal para las cirgurías relacionadas con el pectus excavatum, una deformidad donde el esternón y las costillas crecen hacia adentro.

Arcomedlab fue fundada en 2018 y se dedica a la I+D con el diseño y fabricación de prótesis que reemplazan huesos o partes del rostro debido a traumas o malformaciones.

Como materia prima utilizan políeter éter cetona -llamado coloquialmente hueso sintético-, un polímero termoplástico orgánico que hoy tiene autorización del ente regulador de Estados Unidos, para “reemplazar” al hueso humano.

Rosenberg explicó que actualmente la cirugía para corregir el pextus excavatum se realiza mayoritariamente con implantes de acero quirúrgico y que el contacto prolongado del metal con el hueso puede “generar efectos adversos, mientras que los biopolímeros ofrecen mayor compatibilidad con el organismo”.

El proyecto fue validado con el cirujano de la Clínica Las Condes, Patricio Herrera, y posteriormente con ensayos preclínicos con la Universidad de los Andes, donde la contraparte fue el director de innovación, Anil Sadarangani.

“Ya pasó todas las validaciones y va a ser puesto en un paciente del sistema de salud público en las próximas semanas”, adelantó.

Expansión

En los últimos días, Arcomedlab también selló su ingreso a dos nuevos mercados. A fines de diciembre lograron un acuerdo de distribución con un actor de dispositivos quirúrgicos en Perú y un joint venture con un laboratorio en Ecuador para imprimir y vender sus prótesis.

Este año, Rosenberg proyectó un crecimiento del 50% en ventas comparado con 2025.