Startup Arcomedlab lanza prótesis para esternón de hueso sintético
Además, la compañía chilena selló su llegada a Perú y Ecuador.
Noticias destacadas
Tras cerca de un año de investigación y desarrollo (I+D), la startup chilena Arcomedlab presentó su más reciente innovación: un implante de esternón fabricado con su tecnología de “huesto sintético”.
El CEO y cofundador de la compañía, Ilan Rosenberg, dijo que con esta prótesis buscan entregar una alternativa libre de metal para las cirgurías relacionadas con el pectus excavatum, una deformidad donde el esternón y las costillas crecen hacia adentro.
Arcomedlab fue fundada en 2018 y se dedica a la I+D con el diseño y fabricación de prótesis que reemplazan huesos o partes del rostro debido a traumas o malformaciones.
Como materia prima utilizan políeter éter cetona -llamado coloquialmente hueso sintético-, un polímero termoplástico orgánico que hoy tiene autorización del ente regulador de Estados Unidos, para “reemplazar” al hueso humano.
Rosenberg explicó que actualmente la cirugía para corregir el pextus excavatum se realiza mayoritariamente con implantes de acero quirúrgico y que el contacto prolongado del metal con el hueso puede “generar efectos adversos, mientras que los biopolímeros ofrecen mayor compatibilidad con el organismo”.
El proyecto fue validado con el cirujano de la Clínica Las Condes, Patricio Herrera, y posteriormente con ensayos preclínicos con la Universidad de los Andes, donde la contraparte fue el director de innovación, Anil Sadarangani.
“Ya pasó todas las validaciones y va a ser puesto en un paciente del sistema de salud público en las próximas semanas”, adelantó.
Expansión
En los últimos días, Arcomedlab también selló su ingreso a dos nuevos mercados. A fines de diciembre lograron un acuerdo de distribución con un actor de dispositivos quirúrgicos en Perú y un joint venture con un laboratorio en Ecuador para imprimir y vender sus prótesis.
Este año, Rosenberg proyectó un crecimiento del 50% en ventas comparado con 2025.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete