Startup Spora debuta con piezas decorativas de micelio de hongos en tienda de lujo de primo del rey Carlos III en Londres

La biotech chilena lanzó su colección de murales y cuadros en Linley durante la London Design Week, donde la primera obra fue adquirida por un famoso rugbista. Este año sumará dos puntos de venta en Reino Unido.

Por: Renato Olmos

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Renato Olmos
<p>George Gregan, José Miguel Figueroa, Hernán Rebolledo y Caroline Brewin, durante el lanzamiento en Linley.</p>

George Gregan, José Miguel Figueroa, Hernán Rebolledo y Caroline Brewin, durante el lanzamiento en Linley.

