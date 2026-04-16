Fabricante de zapatillas Allbirds anuncia cambio de modelo a infraestructura de IA y acción sube 582%

La empresa señaló que planea vender hasta US$ 50 millones en deuda convertible en acciones para financiar su nuevo plan de negocio e indicó que usará esos recursos para adquirir equipamiento informático e implementar una “visión de largo plazo para convertirse en un proveedor totalmente integrado de GPU-as-a-Service (GPUaaS) y soluciones cloud nativas en IA”.

Allbirds Inc., la otrora popular fabricante de zapatillas de lana que llegó a estar valorada en más de US$ 4.000 millones en su mejor momento, anunció un nuevo plan de negocio apenas días antes de que estuviera a punto de cerrar definitivamente: infraestructura de computación para inteligencia artificial (IA).

Y en un mercado bursátil que ha reaccionado de forma casi automática a prácticamente cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial, eso fue exactamente lo que ocurrió: las acciones de Allbirds se dispararon un 582% al cierre de la jornada del miércoles.

La reacción subraya la intensidad de la manía especulativa en torno a la IA, que ha impulsado avalanchas de inversión hacia potenciales ganadores y retiros abruptos desde industrias que parecen estar en riesgo frente a la competencia de esta tecnología.

Allbirds, que planea rebautizarse como NewBird AI, no es la primera empresa en dificultades que intenta darse una nueva vida aprovechando la tendencia del momento.

Este tipo de cambios de nombre fue común durante la burbuja puntocom. Long Island Iced Tea Corp. se rebautizó como Long Blockchain Corp. en los primeros días del auge cripto. Mineras de bitcoin ahora están migrando hacia la IA. Y en febrero, la acción de una pequeña exempresa de karaoke se disparó —y provocó una fuerte venta en el sector logístico— tras anunciar su herramienta de IA para compañías de transporte.

“Este tipo de desarrollos es una señal de que hay espuma en el mercado”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co., quien señaló que no es sorprendente dado el rally de las acciones. “Pero sigue siendo algo que debería hacer a los inversionistas detenerse a pensar”.

Sin embargo, los inversionistas han tendido a ignorar esa cautela, buscando subirse incluso a alzas difíciles de explicar, apostando a que otros seguirán entrando. Eso es lo que ha impulsado el fenómeno de las “acciones meme”, que ha reaparecido intermitentemente en distintos rincones del mercado desde la pandemia.

Roundhill Investments, que cuenta con un ETF de acciones meme diseñado para capturar este tipo de movimientos, fue uno de los compradores de acciones de Allbirds al inicio de la jornada.

“Una empresa de zapatillas que se reinventa como infraestructura de cómputo para IA es exactamente el tipo de cambio narrativo que enciende el entusiasmo del retail”, dijo Dave Mazza, CEO de Roundhill. “El aumento en el sentimiento de inversionistas individuales, junto con un fuerte incremento en el volumen de transacciones y la volatilidad en BIRD tras su giro hacia la IA, son precisamente las señales que nuestro ETF MEME busca capturar en tiempo real”.

GPU como servicio

Allbirds señaló que planea vender hasta US$ 50 millones en deuda convertible en acciones para financiar su nuevo plan de negocio. La empresa indicó que usará esos recursos para adquirir equipamiento informático e implementar una “visión de largo plazo para convertirse en un proveedor totalmente integrado de GPU-as-a-Service (GPUaaS) y soluciones cloud nativas en IA”. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios.

Previamente, Allbirds había acordado vender todos sus activos y propiedad intelectual a American Exchange Group por cerca de US$ 39 millones.

Dado que el proceso de una oferta pública inicial (IPO) es complejo, las empresas que fracasan en bolsa a veces utilizan su cotización existente para introducir directamente un nuevo concepto o compañía al mercado.

“La cotización en bolsa es un activo”, señaló Jay Ritter, profesor de finanzas de la Universidad de Florida. “A lo largo de los años hemos visto fusiones inversas que, en su mayoría, han tenido una connotación negativa, ya que muchas de las compañías que salieron a bolsa de esa forma eran de baja calidad y los inversionistas no obtuvieron buenos resultados”.

A pesar de que no existe una relación evidente entre fabricar zapatillas y la informática avanzada, las acciones de Allbirds se han disparado. La empresa ya había capitalizado el espíritu de la época con sus zapatos ecológicos, que alguna vez fueron favoritos en Silicon Valley.

Allbirds debutó en bolsa en 2021, en un contexto de tasas de interés cercanas a cero que impulsaban las acciones más especulativas, pero desde entonces sus títulos han caído año tras año. Hasta el martes, su capitalización de mercado era de unos US$ 22 millones.

El salto en el precio de la acción permitió recuperar parte de ese terreno perdido: al cierre del miércoles, su valor rondaba los US$150 millones.