“Debemos ser capacaces de entender cómo funcionan los algoritmos”
La exejecutiva de Airbnb y Shopify, abordó cómo los algoritmos influyen en lo que “ven, compran y deciden” las personas.
Noticias destacadas
La doctora de Economía y Educación de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y experta en ciencia de datos, María “Cuky” Pérez, en su charla en el Congreso Futuro, habló de cómo los algoritmos están influyendo activamente en lo que las personas, ven, compran y deciden.
Previo a su charla, en entrevista con DF, Pérez -que lideró el equipo de data science de Airbnb a nivel global- planteó que la sociedad requiere “una alfabetización digital muy profunda, donde seamos capaces de entender cómo funcionan (los algoritmos)”.
Consultada por el impacto de la inteligencia artificial (IA) generativa en el empleo, dijo que el foco no debe estar solo en aprender a usar herramientas, sino que lo clave es “entender cómo fueron creados estos sistemas, cómo los algoritmos organizan la información, qué pasa detrás de la caja negra. Con ese entendimiento profundo vamos a poder dirigir, realmente, el trabajo de estos agentes”, afirmó.
Foco social
Pérez hoy es directora independiente de empresas como Ebco y AFP Capital, y junto a su marido creó un programa de formación para madres jóvenes en contextos vulnerables. “Queríamos tomar las herramientas que aprendimos en Silicon Valley y entregárselas a personas que el sistema suele dejar fuera”, explicó. Partió con un programa de formación de analista de datos de nueve meses, y este año sumó uno de inteligencia artificial “como un copiloto que te ayuda a crear aplicaciones, programar o hacer páginas web”.
En la parte final de su charla El poder oculto de los datos, Pérez dijo que “esa capacidad de entender cómo funcionan estos sistemas es probablemente la (habilidad) más importante que tenemos que desarrollar hoy”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave
El 1 de diciembre próximo se acaban los dos años de plazo que se dispusieron para que, los distintos estamentos públicos y privados que trabajan con estos insumos, adecúen sus procesos internos a la normativa.
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete