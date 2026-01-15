Investigador español cuestiona apertura de más centros de datos
En su charla, el físico Ramón López de Mántaras alertó del impacto de la IA en los derechos laborales, la información y el medio ambiente.
Noticias destacadas
“¿Es realmente necesario seguir añadiendo más centros de datos a los 12 mil ya existentes en el mundo para alimentar inteligencias artificiales (IA) generativas de dudosa utilidad?”, planteó en su charla Desvelando la cara oculta de la IA, el investigador y experto en esta tecnología, Ramón López de Mántaras, este jueves en el Congreso Futuro.
“Lamentablemente, Chile también se enfrenta al problema de la construcción de grandes centros de datos”, agregó.
El doctor en Física e Informática de la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley, su sigla en inglés) advirtió que hay tres áreas que están siendo afectadas por la IA: los derechos laborales, la información y el medio ambiente por el consumo energético.
Señaló que cada centro de datos se abastece de combustibles fósiles y que una planta de gas “podría emitir 2 mil toneladas de dióxido de carbono por hora, “el equivalente a 4 millones de coches al ralentí (al mínimo de velocidad)”, y agregó que el costo mayorista de la electricidad en las zonas aledañas próximas a estas infraestructura, “se ha triplicado”.
Trabajadores invisibles
López de Mántaras comentó que “detrás de cada modelo generativo, de cada asistente conversacional y de cada imagen producida por algoritmos, hay millones de trabajadores invisibilizados cuya labor resulta imprescindible para que la inteligencia artificial funcione”.
Afirmó que se trata de data workers (trabajadores de datos), personas de contextos vulnerables como refugiados ucranianos, madres solteras de Kenia o estudiantes de India, Pakistán o Filipinas, “una cadena de producción global” que permite que las empresas accedan a mano de obra sin cumplir las regulaciones y derechos laborales ni las obligaciones sociales.
Respecto del impacto de la IA en la información y los derechos de autor, señaló que gran parte del contenido de Internet es el mismo generado por los sistemas de esta tecnología y que a medida que los sistemas de IA “se entrenan con material previamente generado por otros modelos de inteligencia artificial, su lenguaje se vuelve predecible, plagado de clichés y giros repetidos”, dijo.
También se refirió a las demandas que enfrentan las grandes tecnológicas mundiales, como OpenAI, Meta, Google y Nvidia, frente “a la infracción colectiva de derechos de autor”, un fenómeno que atribuyó a corrientes ideológicas como el “largoplacismo y el altruismo efectivo”, que buscan priorizar el valor moral de un “futuro dorado” frente a las preocupaciones inmediatas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave
El 1 de diciembre próximo se acaban los dos años de plazo que se dispusieron para que, los distintos estamentos públicos y privados que trabajan con estos insumos, adecúen sus procesos internos a la normativa.
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete