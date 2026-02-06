Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Tech & Negocios
Tech & Negocios

Las cinco tendencias de Deloitte en IA para Chile y el mundo en 2026

La inteligencia artificial entra en una fase de madurez marcada por el paso desde la experimentación hacia su despliegue operativo, con impactos directos en procesos, infraestructura, personas y gobernanza.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Marco Zecchetto IA Inteligencia Artificial Deloitte tecnología
<p>Las cinco tendencias de Deloitte en IA para Chile y el mundo en 2026</p>

Noticias destacadas

Interacción: IA en el mundo físico
Información: agentes digitales
Computación: infraestructura de la IA
Negocio: “La gran reconstrucción”
Seguridad: el dilema de la IA

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente electo que reduce la tasa del impuesto corporativo
2
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
3
Economía y Política

IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años
4
Empresas

Cencosud duplica sus utilidades en 2025: cerró más de 50 tiendas por su plan de eficiencia operacional
5
Economía y Política

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico
6
Empresas

MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
7
Empresas

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general
8
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete