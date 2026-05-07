Ministro de RREE tras gira tecnológica por Silicon Vallley: “Estamos trabajando con estas compañías para crear las condiciones que permitan que el ecosistema de IA exista en Chile”

El Canciller, junto a la ministra de Ciencia, se reunió con siete grandes tecnológicas en EEUU. Dijo que Chile compite con otros países para captar las “fábricas de IA” y que “es temprano para anuncios”, porque hay que resolver la permisología y avanzar en medidas tributarias.

Era la tarde en San Francisco y al canciller Francisco Pérez Mackenna le quedaba una ventana corta antes de partir al consulado y, de ahí, viajar al traspaso de mando en Costa Rica. La gira tecnológica por Silicon Valley junto a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, estaba terminando. En esa pausa conversó con DF para realizar un balance del viaje, en el que se reunieron con Nvidia, Google, Apple, Meta, Cisco, Salesforce, OpenAI y la Universidad de Stanford en el marco del programa Choose Chile, para atraer inversiones al país.

Una de las postales que se llevó de su paso por California, fue un trayecto de 35 minutos en Waymo –los robotaxis, sin conductor, que circulan por las calles- que tomó junto a la ministra para moverse entre dos reuniones. "Los primeros cinco minutos fueron un poquito raros, incómodos. Pero a partir del minuto seis nos acostumbramos. (...) En Chile no se habla de esto. Es un ejemplo del tipo de cosas que están pasando y de las que no podemos quedarnos afuera".

De las reuniones, el canciller dijo que el mensaje fue uno solo y “las palabras que repetimos incansablemente fueron ‘Elijan a Chile’. Lo que saca en limpio es que el país tiene los ingredientes para que se instalen las nuevas 'fábricas de inteligencia artificial' -el término que en Silicon Valley está reemplazando al de centros de datos, pero que debe avanzar en una agenda específica", y aseguró que identificaron oportunidades y comenzaron a trabajar para crear las condiciones que permitan que un ecosistema de inteligencia artificial (IA) exista en el país.

- ¿Qué balance hace de la gira?

- Lo más importante es entender que el crecimiento de los países va a depender de cuánto puedan abrazar esta tecnología. Aquí se juega el partido de la productividad. Probablemente vamos a poder minar cobre siempre, pero si queremos sacar al resto de la gente de la pobreza necesitamos otras cosas. Esta es una tremenda oportunidad. La ministra Lincolao ha sido una gran partner, aporta el conocimiento específico de la industria, que conoce bien incluso en Estados Unidos.

- ¿Hay anuncios o un compromiso concreto con alguna tecnológica?

- Es temprano para anunciar algo. Pero hemos identificado un montón de oportunidades y estamos trabajando con estas compañías para ir creando las condiciones que permitan que el ecosistema de inteligencia artificial exista en Chile. Aquí estamos compitiendo con otros países, no somos los únicos…

- ¿Qué le falta a Chile para captar este tipo de inversión?

- Tenemos que pensar que no solo son importantes los proyectos, el Capex (gasto en capital), los fierros y las máquinas. También son importantes las personas. Necesitamos una estrategia para que Chile se transforme en un lugar atractivo, para que quienes lideran esto en el mundo se quieran instalar acá. Lo logramos en astronomía: tenemos el 70% de la capacidad mundial de observación de las estrellas y el universo. Hay que llevarse parte de esta industria también. Y para eso son fundamentales la seguridad, la confianza, la estabilidad y las medidas tributarias que ha anunciado el ministro de Hacienda.

- ¿Y en materia regulatoria?

- La permisología es muy relevante. Esta es una industria nueva, disruptiva en muchos aspectos, y va a necesitar que la pongamos adelante en nuestras prioridades para ir resolviendo esos temas. Estamos hablando de fábricas de inteligencia artificial -ya no se llaman data centers-, lugares donde los datos se usan para entrenar modelos, agentes y eventualmente resolver problemas a través de la robótica. Son unidades de 200 MW, una cantidad importante de energía.

"Hay que reaccionar rápido"

- OpenAI planea invertir US$ 25 mil millones en Argentina. ¿Cómo se posiciona Chile frente a otros destinos de la región?

- Argentina es un lugar que ha mostrado mucho interés, pero tenemos que tener las condiciones. Chile tiene ventajas particulares. No solo el clima adecuado y la energía limpia -la radiación del norte y el factor de carga eólico en la zona austral-, sino también un mercado de capitales profundo, con financiamiento de largo plazo y empresarios con experiencia en este tipo de proyectos. Pero, obviamente tenemos que ser ágiles para ser atractivos. Esto viene corriendo a una velocidad impresionante y hay que reaccionar rápido.

- ¿Cuál es el próximo paso en esta agenda tecnológica?

- Voy a Costa Rica por el cambio de mando y de ahí sigo a India, donde me junto con la subsecretaria Paula Estévez para avanzar en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Vamos a aprovechar para ir a Bangalore, el Silicon Valley de la India, y ver qué está pasando allá y hasta qué punto podemos apalancarnos con eso.