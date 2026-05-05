Chile será sede de laboratorio de IA de Anthropic para traducir la regulación financiera a lenguaje ciudadano

En el marco del Chile Fintech Forum 2026, el Claude Impact Lab reunirá a 200 desarrolladores y perfiles de negocio para crear herramientas basadas en inteligencia artificial que acerquen normas financieras complejas a la ciudadanía.

Chile fue seleccionado entre nueve países para ser sede del primer Claude Impact Lab de América Latina, un laboratorio de impacto cívico impulsado por Anthropic en el que equipos multidisciplinarios crearán herramientas de inteligencia artificial (IA) para hacer más accesible la regulación financiera chilena, usando datos públicos de entidades como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

La iniciativa es organizada por Bendita IA, FinteChile, y forma parte del programa global de Anthropic, y se llevará a cabo durante el Chile Fintech Forum 2026, que se realizará en Espacio Riesco el 6 y 7 de mayo.

Bajo el lema “El puente al ciudadano”, el encuentro convocará a 200 builders -entre desarrolladores, perfiles de negocio y creadores no-code- para desarrollar soluciones que permitan traducir la regulación financiera chilena a un lenguaje comprensible para la ciudadanía, con el objetivo de hacer frente a la brecha informacional que limita el acceso y ejercicio de los derechos financieros en Chile.

200 participantes contempla la competencia.

El laboratorio operará bajo un modelo tripartito: gobierno y reguladores aportarán datos reales; el sector privado -a través de FinteChile- entregará mentoría y contexto de mercado; y la sociedad civil desarrollará las soluciones. Las iniciativas seleccionadas serán evaluadas para su adopción por empresas del gremio, presentadas ante reguladores y continuarán su desarrollo en el AI Fintech Sandbox Chile.

El Claude Community Ambassador Chile y fundador de Bendita IA, Felipe Pacheco, dijo en un comunicado que “América Latina tiene 400 millones de personas interactuando con sistemas financieros que no fueron diseñados para explicarse. Chile es el primer país de la región con la infraestructura regulatoria, la apertura institucional y la comunidad de builders para cambiar eso, usando la IA como infraestructura cívica, no como feature de producto. Anthropic eligió a Chile entre nueve países del mundo. Lo que hagamos acá va a marcar el estándar”.

En tanto, la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, señaló que “esta alianza refleja una convicción compartida: la inteligencia artificial es una herramienta concreta para resolver brechas reales en el sistema financiero. Chile tiene el talento, la regulación y el ecosistema para liderar este proceso en la región”.

Categorías y premios

El desafío se estructurará en tres líneas: Inclusión Financiera, con herramientas para explicar normativas en lenguaje simple; Ciberseguridad Ciudadana, con soluciones de detección y prevención de fraudes; y Protección de Datos del Consumidor, con asistentes de IA para ejercer derechos sobre datos personales. Cada categoría premiará a un equipo ganador.

Los participantes accederán, entre otros, a créditos de API (en inglés, interfaz de programación de aplicaciones) de Claude, herramientas de desarrollo, bases de datos regulatorios públicos curados y mentorías especializadas.

Para los equipos ganadores, se contemplan premios como dispositivos con chips optimizados para IA, incentivos económicos como US$ 500 para los primeros lugares, extensión de créditos de API y acceso al AI Fintech Sandbox Chile por 60 días, además de visibilidad en el escenario del Chile Fintech Forum 2026 y una mención en el blog oficial de Anthropic.