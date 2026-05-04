DF Lab Opinión/ Ciberseguridad desde el directorio

Por: Por César Pallavicini, director y miembro del comité ejecutivo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad

"La discusión no es técnica, sino estratégica. La forma en que un directorio aborda la ciberseguridad define su resiliencia".

El principal desafío en ciberseguridad hoy no es tecnológico, sino de entendimiento. Aún se percibe como un tema operativo, cuando en realidad es un elemento estratégico para la continuidad y sostenibilidad del negocio.

En un entorno donde las amenazas digitales crecen en sofisticación, con ciberdelincuentes apoyados en inteligencia artificial y prácticas como “robar hoy para descifrar después”, que implica sustraer datos para vulnerarlos en el futuro, la ciberseguridad se ha transformado en un factor crítico de continuidad operacional, reputación y competitividad. Sin embargo, persiste una brecha entre la conciencia del riesgo y la toma de decisiones a nivel de alta dirección.

Desde una mirada de negocio, esta brecha es clave: la postura de ciberseguridad no solo protege información, sino que condiciona la capacidad de crecer, operar y competir.

Las cifras lo evidencian. Según el informe global de amenazas de marzo de 2026 de Check Point Research, Latinoamérica es la región más atacada del mundo, con 3.054 ciberataques semanales por organización. En Chile, la cifra alcanza 1.706 ataques semanales, reflejando una presión constante.

Pese a esto, existe una desconexión en los directorios. De acuerdo con el estudio “Tendencias en Directorios” del Instituto de Directores de Chile (IdDC), los temas tecnológicos concentran un 20,8% de la agenda, pero el conocimiento efectivo en estas materias apenas llega al 0,5%. Se reconoce la urgencia, pero no se cuenta con el expertise necesario.

Esto se traduce en decisiones tardías, proyectos postergados y una visión errónea del presupuesto, donde la ciberseguridad aún se percibe como gasto. La paradoja es evidente: el costo de un incidente suele ser muy superior al de prevenirlo.

A ello se suman problemas estructurales, como la concentración de roles, que diluye responsabilidades y limita la capacidad de anticipación.

Pero el punto de fondo es cultural. Un ciberataque ya no es improbable, es una certeza, con impactos operacionales, financieros y reputacionales.

Por eso, la discusión no es técnica, sino estratégica. La forma en que un directorio aborda la ciberseguridad define su resiliencia. En un entorno de riesgo permanente, la diferencia radica en decisiones oportunas, capacidades adecuadas y una convicción clara: la ciberseguridad es un pilar central en la gestión del riesgo operacional.