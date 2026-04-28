Gremio de empresas tecnológicas suma a Marina Tannenbaum y a Alejandra Acuña a su directorio en reemplazo de dos históricos
La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) integró a la socia de Aplaid Consulting, y a la profesora del Duoc UC en reemplazo de Raúl Ciudad (pastpresident) e Isabel Almarza, quienes no postularon a la reelección.
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Este martes, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) llevó a cabo su Asamblea Anual de Socios 2026 -principal instancia para la gobernanza y toma de decisiones del gremio- donde se definieron los lineamientos estratégicos y el nuevo directorio.
En la instancia fueron reelectos el vicepresidente de Claro Empresas, Francisco Guzmán (presidente); el head of Government Relations para Chile y la Región Andina de Mercado Libre, Cristóbal Aninat; el gerente de relaciones gubernamentales y políticas públicas de Google Chile, Cristóbal Lea-Plaza; y el gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel, Claudio Anabalón.
A ellos, se suman la socia de Aplaid Consulting, Marina Tannenbaum, y la directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, Alejandra Acuña, que reemplazan a Isabel Almarza (Microsystem) y Raúl Ciudad (Wesley Clover Services South America), quienes no postularon a la reelección.
Los nuevos representantes se suman a los directores electos en 2025: la senior manager Public Policy de Amazon Web Services (AWS), Camila Gatica; el gerente general para el Cono Sur de Sonda, Javier Larenas; el CIO & COO de Transbank, Vicente Tredinick; el presidente de i-ED Educación Digital, Gilbert Leiva; y el director sectorial académico de Tecnología Aplicada de Inacap, Álvaro Castro.
La gerenta general de la ACTI, Luz María García, señaló en un comunicado que “estos cambios buscan robustecer la institucionalidad del gremio y adaptarla a los desafíos actuales de la industria tecnológica, en un contexto marcado por la aceleración de la transformación digital, el avance de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la necesidad de contar con marcos regulatorios modernos”.
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