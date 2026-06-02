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Abogados advierten riesgos tras vencer el plazo para nombrar al Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos

A seis meses de que entre en vigencia la normativa, expertos señalaron que el Ejecutivo tendría que impulsar una ley corta para habilitar un nuevo proceso de nombramientos, para evitar, por ejemplo, retrasos en fiscalizaciones y sanciones.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

abogados protección de datos Ley de Protección de Datos Personales Marco Zecchetto
<p>Antonia Nudman grupo AZ Tech-Albagli Zaliasnik; Juan Pablo González HD Group y Oliver Ortiz Deloitte Legal.</p>

Antonia Nudman grupo AZ Tech-Albagli Zaliasnik; Juan Pablo González HD Group y Oliver Ortiz Deloitte Legal.

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