Jonathan Brill escritor: “Me preocupa la pereza cognitiva que puede generar (la IA)”

“Mi foco es ayudar a los líderes a determinar qué hacer este año y en los siguientes tres para estar preparado para los próximos cinco”.

Así se presentó Jonathan Brill, un futurista de negocios, estratega de innovación y escritor, quien será uno de los principales oradores de la Singularity Summit Chile –cumbre que organiza Singularity Chile- este 3 y 4 de junio, donde abordará cómo los agentes de inteligencia artificial (IA) están generando nuevos modelos para las organizaciones.

En entrevista con DF, Brill desmenuzó los principales cambios e impactos que podría traer esta tecnología para el mundo laboral y empresas, y advirtió que “me preocupa la pereza cognitiva” que la IA puede generar en los entornos profesionales.

“En 2030, los productos de IA serán hasta 32 veces más potentes que hoy. Si las empresas no están actuando ahora, ya van tarde”.

A lo largo de su carrera, el experto ha ocupado roles clave en empresas tecnológicas y asesorado a líderes globales para “hacer accionable” el futuro y la IA.

Brill fue futurista global en HP (Hewlett-Packard), donde fue el responsable de la inversión a largo plazo y de asesorar a la alta dirección para mantener a la empresa resiliente antes disrupciones. También ha sido consultor de compañías como Amazon, IBM, Samsung, Verizon y PepsiCo. Hoy, es fundador y presidente ejecutivo del Center for Radical Change, un think tank dedicado a apoyar a líderes empresariales y gubernamentales a “navegar y convertir la disrupción en ventaja”. También es profesor adjunto en Singularity University.

Tres cambios

Brill comentó que en su rol de asesor combina tendencias geopolíticas, económicas y tecnológicas en un contexto en el que “parece estar colisionando todo al mismo tiempo, al menos acá en Estados Unidos”, en referencia a los vaivenes de la guerra comercial y los aranceles impulsados por el Presidente Donald Trump.

Y los agentes de inteligencia artificial juegan un rol. Para él, están generando tres “cosas importantes”. La primera es, si sigue desarrollándose a esta velocidad, que ayudará a la fuerza laboral a tomar mejores decisiones.

En segundo lugar, a mejorar el “juicio ejecutivo”, es decir, que será capaz de mirar a través de los datos de toda la organización y de la industria para proporcionar contexto de lo que está pasando.

Y la tercera, es que ayudará a la gente a simular “cosas realmente complejas”, que antes solían ser muy caras, pero que con esta tecnología se abaratan los costos.

“Tus trabajadores pueden estar observando procesos muy complejos y simulando decisiones con el juicio apoyado por una IA que tiene conocimiento del contexto de la industria. Y hoy, esas decisiones solo las confiamos a los líderes seniors porque tienen la experiencia para simular cosas en su cabeza”, dijo.

Para Brill, ese es el “verdadero punto fundamental” y cambio que trae esta tecnología. “No se trata de la tecnología, sino de cómo cambiamos a nuestras organizaciones, mentalidad y estructuras de poder no solo para integrar la tecnología en las empresas, sino para sacarle el máximo partido”, afirmó.

Sin prisa, pero sin pausa

Lo mejor que pueden hacer las compañías es empezar a jugar con los sistemas de IA ahora mismo, planteó Brill. Dedicar una o dos horas a la semana para testear herramientas que podrían “acelerar dramáticamente” el ritmo de la innovación dentro de las empresas.

“Lo que descubrirás es que a tus trabajadores con esta herramienta se les ocurrirán innovaciones inimaginables, pero la ventana para poder monetizar esa innovación se reduce. Así que tienes que innovar mucho más que hoy para mantenerte estable”, dijo.

No obstante, advirtió que para las empresas existe una dicotomía para integrar la IA: “Es una situación en la que no quieres llegar demasiado pronto ni demasiado tarde, lo cual es un problema porque no sabes cuándo es el momento adecuado”.

Señaló que para que estas puedan adecuarse a esta tecnología necesitan cambiar la arquitectura de la organización, con líderes dispuestos a ceder control y acelerar la innovación, así como las rutinas y “literalmente convertirse en software”.

¿Impactará en los trabajos? Brill dijo que afectará el trabajo “de alguien”, pero que hoy las personas aún pueden elegir si será el suyo.

“Esta es una herramienta que te da superpoderes. ¿Vas a aceptarlos o no? Esa es la cuestión. La IA o agentes no necesariamente van a remover trabajos, pero requiere que seamos dramáticamente más productivos en los trabajos que hacemos”, sostuvo.

Pereza cognitiva

Inspirado en la autora Susan Pinker, Brill postula que la “pereza cognitiva” es el efecto colateral de la IA en el que las personas corren el riesgo de dejar de pensar críticamente.

El futurista teme que surja una generación de líderes que tomen decisiones de alto impacto sin la base conceptual ni histórica para entender por qué una respuesta generada por un sistema o agente de IA “parece” correcta.

“Quienes usen la IA sin haber aprendido a pensar en el nivel inferior (cálculos, lógica, contexto) llegarán a puestos de decisión sin los fundamentos que sus antecesores forjaron con años de experiencia”, dijo.