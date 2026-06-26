De Boragó a los ministerios: la trastienda del congreso de la Fudación Luksic, la UC y el BID
Vaughn Tan, que estudió durante años a los equipos de I+D de la alta cocina mundial -The Fat Duck, el Cooking Lab de Intellectual Ventures, entre otros- para entender cómo innovan de forma sostenida, se juntó con Rodolfo Guzmán para recorrer el laboratorio de Boragó. Además, tuvo un desayuno con fundaciones partner de la Fundación Luksic. Caffin, en tanto, se reunió con asesores y jefes de gabinete de 15 ministerios
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Más de 600 personas llenaron el Centro de Extensión UC este jueves para la tercera edición del Congreso de Innovación en Desafíos Públicos 2026, que organizan la Universidad Católica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Luksic. Entre autoridades de gobierno, académicos, equipos de innovación pública y representantes de fundaciones y sociedad civil, la jornada tuvo dos speakers principales.
El que abrió fue Vaughn Tan, autor de The Uncertainty Mindset y profesor de University College London (UCL), que expuso su tesis: las organizaciones que mejor se adaptan son las que aprenden a convivir con la incertidumbre en vez de intentar eliminar el riesgo.
El cierre lo hizo Brenton Caffin, fundador de States of Change y ex Nesta (Reino Unido), uno de los nombres más citados a la hora de instalar capacidades de innovación dentro del Estado.
Pero también hubo movimiento fuera del escenario. Vaughn Tan, que estudió durante años a los equipos de I+D de la alta cocina mundial -The Fat Duck, el Cooking Lab de Intellectual Ventures, entre otros- para entender cómo innovan de forma sostenida, se juntó con Rodolfo Guzmán para recorrer el laboratorio de Boragó. Además, tuvo un desayuno con fundaciones partner de la Fundación Luksic.
Caffin, en tanto, se reunió con asesores y jefes de gabinete de 15 ministerios, subsecretarías y servicios públicos para conversar sobre cómo instalar y sostener capacidades de innovación dentro del aparato público, con los propios equipos de gobierno poniendo sus proyectos sobre la mesa. También fue recibido en el Hub Metropolitano por Jacinta Fanjul, Julio Pertuzé (Fundación Chile) y Fernando Court (GORE RM).
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