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De Boragó a los ministerios: la trastienda del congreso de la Fudación Luksic, la UC y el BID

Vaughn Tan, que estudió durante años a los equipos de I+D de la alta cocina mundial -The Fat Duck, el Cooking Lab de Intellectual Ventures, entre otros- para entender cómo innovan de forma sostenida, se juntó con Rodolfo Guzmán para recorrer el laboratorio de Boragó. Además, tuvo un desayuno con fundaciones partner de la Fundación Luksic. Caffin, en tanto, se reunió con asesores y jefes de gabinete de 15 ministerios

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 17:57 hrs.

<p>De Boragó a los ministerios: la trastienda del congreso de la Fudación Luksic, la UC y el BID</p>

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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