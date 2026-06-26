Encuentro en el Palacio Saint James: ¿De qué hablaron el ex ministro Marcelo Mena con el rey Carlos III?

El ex ministro recuerda que ese día (24 de junio) hacía un calor inusual en junio en Londres, unos 35 grados, y que el rey -como todos- sudaba notoriamente. En el palacio, como construcción histórica, no hay aire acondicionado. El monarca, dice Mena, le contestó: “Uno trata de hacer lo que puede, uno sabe que estas son cosas importantes”.

Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente en Bachelet 2 y actual CEO de Global Methane Hub, supo que ése era el momento. Vio que estaba cerca el rey Carlos III de Inglaterra, quien caminaba por una de las salas del Palacio Saint James, en medio de un evento sobre metano y otros contaminantes de vida corta. “Sabía que tenía que ganar su atención, en una espacio donde habían 150 personas”, recuerda el ingeniero civil bioquímico. Entonces se paró junto al monarca y le mostró el producto que había creado el año anterior -junto al diseñador chileno Juan Cristóbal Karich, académico en la UAI- y cuyo color naranjo intenso es difícil de pasar por alto.

El producto está hecho con material reciclado y consiste en una palanca de emergencia -con la indicación de accionarla ante la crisis climática-, que al tirarla despliega medidas para hacer frente a dicha emergencia: sobre todo, impulsar la baja en la emisión de metano, lo que produciría una disminución en la temperatura del planeta. Ya lo mostraron en la COP 30 del 2025 en Brasil.

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El rey inglés posó la vista sobre el artefacto. Entonces Mena, según cuenta él mismo, le dijo: “Usted es el vocero más importante que hemos tenido para el tema del metano, porque es quizás la persona más conocida. Y sería bueno que tuviéramos este freno de emergencia frente al calentamiento glocal”. El ex ministro recuerda que ese día (24 de junio) hacía un calor inusual en junio en Londres, unos 35 grados, y que el rey -como todos- sudaba notoriamente. En el palacio, como construcción histórica, no hay aire acondicionado. El monarca, dice Mena, le contestó: “Uno trata de hacer lo que puede, uno sabe que estas son cosas importantes”.

Mena -que en esos días participaba en la Semana de Acción Climática, realizada en Londres- dice que pensó en pedirle al rey que tirara la palanca, pero desistió. “Creo que se habría podido… Pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar su entorno… Le vamos a dejar el freno de emergencia al gobierno del Reino Unido, país que ha tomado la batuta en este tema”.