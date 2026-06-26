Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Más turistas y menos huéspedes: la paradoja que enfrenta la hotelería de Santiago

Durante los primeros cuatro meses del año, la ocupación hotelera en la Región Metropolitana cayó cerca de 15%, mientras que los ingresos por habitación disponible retrocedieron 28,3%.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 10:12 hrs.

hotelería hoteles turismo Chile
<p>Más turistas y menos huéspedes: la paradoja que enfrenta la hotelería de Santiago</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La foto de chilenos en Miami que volvió a circular tras la muerte de Alan Greenspan
2
Coffee break

La querella contra Arcor por presunta estafa que entabló un exdistribuidor
3
Personaje

Del tai chi a la reunión privada con Kast: 10 episodios para conocer más a la nueva rectora de la Universidad de Chile
4
Política

La chispa que expuso a la guardiana del Presidente Kast
5
Coffee break

El chileno de 23 que trabaja en Cognition, la empresa de IA valorizada en US$ 26 mil millones
6
Coffee break

Encuentro en el Palacio Saint James: ¿De qué hablaron el ex ministro Marcelo Mena con el rey Carlos III?
7
Personaje

Francisca Díaz del Río, directora de Tottus: “Yo creo que hay muy buen ánimo societatis”
8
Coffee break

"El tribunal sucumbió ante la insistencia de Pamela Hites”: defensa de Juan Pablo Hermosilla arremete en la justicia tras fallo adverso por cobro de honorarios

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete