Aerolíneas Argentinas agota vuelos especiales a Nueva York para la final del Mundial
La compañía vendió todos los pasajes de los dos vuelos extraordinarios habilitados tras la clasificación de Argentina a la final frente a España. Los boletos costaban US$ 5.000 en clase turista y US$ 10.000 en ejecutiva.
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El entusiasmo por la clasificación de Argentina a la final del Mundial se trasladó rápidamente a la demanda por vuelos hacia Estados Unidos. Aerolíneas Argentinas agotó los pasajes de los dos servicios especiales a Nueva York que puso a la venta luego de que la selección derrotara el miércoles a Inglaterra y asegurara su lugar en el partido por el título.
La aerolínea habilitó ambos vuelos con tarifas de US$ 5.000 en clase turista y US$ 10.000 en clase ejecutiva. Un vocero de la compañía confirmó a Reuters que todos los pasajes disponibles fueron vendidos.
Asimismo, agregó que también se agotaron los vuelos hacia Miami, ciudad que muchos viajeros utilizan como punto de ingreso para luego trasladarse hasta Nueva Jersey, donde se disputará la final.
Según el sitio web de Aerolíneas Argentinas, no quedan vuelos disponibles hacia Nueva York hasta el martes 21 de julio.
Argentina enfrentará a España el domingo en Nueva Jersey, en busca de revalidar el título obtenido en la edición anterior del Mundial.
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