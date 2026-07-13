Brasil y México lideran la industria de los parques de atracciones en América Latina

La industria de las atracciones en América Latina y el Caribe atraviesa un momento de expansión con un impacto económico cercano a los US$ 34.800 millones en 2024 y un fuerte potencial de crecimiento en mercados como Brasil y México, según sostuvo Bloomberg.

Según el último informe sectorial de Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones (IAAPA), la industria recibió alrededor de 396 millones de visitas y sostuvo más de un millón de empleos en toda la región en 2024.

En la región, la industria es impulsada por las dos mayores economías, Brasil y México, según un documento 2025 IAAPA Latin America & Caribbean Economic Impact Study. Brasil destaca especialmente por el volumen de visitantes, con cerca de 120 millones de asistencias durante 2024. Mientras que México genera el mayor impacto económico con unos US$ 11.300 millones.

Paulina Reyes, directora ejecutiva para la región de IAAPA comentó a Bloomberg que "al mismo tiempo, vemos una evolución muy positiva en mercados como Colombia, Chile, Perú y Argentina, donde el crecimiento del turismo y la diversificación de la oferta de entretenimiento abren oportunidades para seguir desarrollando la industria en los próximos años".

La ejecutiva señaló a Bloomberg que una de las principales fortalezas de la región es la diversidad y originalidad de su oferta. Detalló que si bien los parques temáticos, de diversiones y acuáticos han crecido como atractivos turísticos que fomentan el turismo y extienden la estadía en los diferentes destinos, los centros de entretenimiento familiar representan una parte muy amplia de la industria en toda la región, junto con las atracciones de naturaleza y aventura.

En ese contexto, IAAPA indica que la región registra una ola de expansiones y nuevos desarrollos. Entre ellos destacan Cacau Park, Beach Park, Beto Carrero World y el acuario Aqua Foz, en Brasil; Vidanta World y Mundo Charro, en México; la ampliación del parque acuático Xocomil, en Guatemala; la expansión de Salitre Mágico y la construcción de un nuevo hotel en el Parque del Café, en Colombia; así como la reubicación de Fantasilandia y la apertura de un nuevo parque acuático en Chile, entre otros proyectos.