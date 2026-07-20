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Compañía de combustibles del grupo Angelini venderá red de estaciones de servicios en Ecuador este año

Terpel busca centrarse en negocios y mercados que considera más estratégicos, como la venta de lubricantes en Perú y Colombia.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 11:19 hrs.

<p>Compañía de combustibles del grupo Angelini venderá red de estaciones de servicios en Ecuador este año</p>

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