Compañía de combustibles del grupo Angelini venderá red de estaciones de servicios en Ecuador este año

Terpel busca centrarse en negocios y mercados que considera más estratégicos, como la venta de lubricantes en Perú y Colombia.

Terpel, filial colombiana de Empresas Copec, informó que avanza en un proceso de desinversión de su red de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en Ecuador, como parte de su estrategia para concentrar sus esfuerzos en los negocios y mercados que considera de mayor interés estratégico, entre las que mencionó el negocio de lubricantes en Ecuador y Perú.

Según detalló Terpel, la desinversión de las estaciones de servicio de propiedad de la compañía se prevé completar durante 2026. De acuerdo a la memoria corporativa de Empresas Copec, el holding industrial del grupo Angelini, al cierre de 2025 la operación de Terpel en Ecuador incluye 110 estaciones de servicio, 14 tiendas de conveniencia y tres puntos de carga Terpel Carga Eléctrica.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En tanto, el proceso correspondiente a la red de estaciones afiliadas -que no son propiedad totalmente de Terpel- se llevará a cabo de manera gradual y se estima que concluya aproximadamente a finales de 2030, “de conformidad con las condiciones comerciales, contractuales y regulatorias aplicables”, según detalló la compañía en un comunicado.

La empresa precisó que la ejecución de las transacciones podrá estar sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y de otros requisitos legales y regulatorios.

Hasta que dichas condiciones se cumplan y las operaciones respectivas se perfeccionen, Terpel continuará operando los activos involucrados en el curso ordinario de sus negocios.

Cabe señalar que Empresas Copec adquirió Terpel en 2010, organización con base en Colombia pero con operaciones en otros países de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Panamá y República Dominicana.