De la mina al quirófano: el giro con el que la sueca Atlas Copco busca crecer en Perú

La multinacional escandinava relanzó en el Perú su división de gases medicinales para clínicas y hospitales, una apuesta con la que busca diversificar sus ingresos más allá de la minería, su principal motor.

Con 76 años de operación en Perú -su primera base en América Latina-, Atlas Copco, multinacional sueca especializada en soluciones de aire comprimido, vacío y herramientas industriales, se encamina a cerrar un ejercicio récord en Compressor Technique, su mayor unidad de negocio a nivel global. La compañía proyecta un crecimiento por encima del doble dígito en esta área, apalancada en la recuperación de la venta de equipos de capital y en un servicio postventa que ya concentra el grueso de su facturación local.

Julio Hernández, gerente general de Atlas Copco para la Región Andina (Perú y Bolivia), detalló que la empresa opera en el país a través de cuatro áreas de negocio: Compressor Technique (compresores eléctricos estacionarios), Power Technique (equipos portátiles), Vacuum Technique (vacío) e Industrial Tools (herramientas de torque). De todas ellas, Compressor Technique representa cerca del 80% de las ventas locales y es, además, la unidad más grande del grupo a nivel mundial.

Dentro de esa unidad, el servicio postventa -bajo la marca CSO (Compressor Service Optimization)- concentra el mayor volumen de negocio. Y es ahí donde la minería manda cerca del 60% de los ingresos por servicio provienen del sector minero, a través de contratos integrales de largo plazo en los que Atlas Copco asume el mantenimiento de los equipos en sitio.

"El foco es poderle entregar soluciones integrales a los clientes mineros en sitio (..) donde haya flota de Atlas Copco podamos ubicar servicio postventa para mantenimientos preventivos, predictivos y reparaciones mayores", señaló a Gestión.

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Del aire industrial al oxígeno medicinal: la nueva apuesta de Atlas Copco

Entre las apuestas de crecimiento, Atlas Copco relanzó este año en Perú su división Medical Gas Solutions (MGS), orientada al entorno hospitalario: compresores, generadores de aire y oxígeno medicinal, y todo el sistema de transporte de gases dentro de clínicas y hospitales.

El relanzamiento se apoya en un plan de venta directa gestionado desde Chile."Tenemos ya algunas unidades vendidas para hospitales y clínicas", resaltó.

La compañía consolida además su línea Air and Gas Applications, que genera gases industriales en sitio -como el nitrógeno para el inflado de llantas de camiones mineros-, evitando el transporte del gas y la emisión asociada. A ello se suma su subdivisión de servicio post venta, Energy Optimization Services, y la línea Life Science (de MGS), de filtración para asegurar la inocuidad en alimentos y bebidas.

"El objetivo es que todos los productos nuevos o mejora de productos tengan un porcentaje de disminución de consumo de energía", subrayó Hernández.

En innovación, la firma incorporó Inteligencia Artificial a Smartlink para mantenimientos predictivos que cruzan datos de todas las máquinas del mismo modelo a nivel global. Sus compresores de velocidad variable (VSD), logran hasta un 60% de ahorro energético frente a los equipos tradicionales al ajustarse a la demanda de la planta.

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