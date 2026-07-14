Española Indra activa cuatro centros de control aéreo en siete días y supera los 300 en todo el mundo

La compañía puso en servicio sus sistemas de gestión del tráfico aéreo en el centro de control de Ezeiza y en el aeropuerto internacional de Lima.

La multinacional española Indra afirmó que completaron con éxito la entrada en operación del centro de control de tráfico aéreo de Perú y Argentina. Según la compañía estos centros, contribuirán a mejorar la seguridad, la eficiencia y la capacidad operativa del espacio aéreo en algunas de las zonas con mayor crecimiento y complejidad del mundo.

Respecto a Argentina, Indra puso en servicio el sistema de control de Ezeiza. En ese sentido, la empresa sostuvo que este servicio permitirá unificar los cinco centros de control argentinos bajo una misma plataforma tecnológica y dar cobertura a todo el territorio nacional.

En Perú, la multinacional desplegó el sistema que presta servicio al centro de control nacional, al Aeropuerto Internacional de Lima y a una red de torres remotas. El proyecto también incorporó un nuevo sistema de comunicaciones de voz destinado a reforzar la coordinación operativa del tráfico aéreo en el país.

En ese sentido, Indra destacó que ha desarrollado estos proyectos y ha acompañado todas las fases de implantación, validación y entrada en servicio en colaboración con los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) de cada país. En específico con la la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

Además de estos países, Indra implementó en India un sistema que dará servicio al nuevo aeropuerto internacional de Noida/Jew “integrado con el principal centro de control de Delhi para reforzar la interoperabilidad en una de las regiones del mundo con mayor crecimiento del tráfico aéreo” afirmaron en el comunicado.

En Indonesia la compañía sostuvo que completó la entrada en operación del sistema del centro de control de Yakarta, responsable de gestionar aproximadamente el 40% del tráfico aéreo de Indonesia, junto con la puesta en servicio del nuevo sistema de comunicaciones de voz.

Víctor Martínez, director general de ATM de Indra Group afirmó que “la entrada en operación de cuatro sistemas de gestión del tráfico aéreo en una misma semana demuestra la capacidad de Indra Group para ejecutar con éxito proyectos de gran complejidad junto a proveedores de servicios de navegación aérea de distintos países. Cada uno de estos proyectos responde a necesidades operativas específicas, contribuye a modernizar el espacio aéreo y refleja el compromiso compartido de nuestros equipos y clientes con una gestión del tráfico aéreo cada vez más segura, eficiente y preparada para afrontar el crecimiento futuro”.

La compañía indicó que estos cuatro centros se incorporan a los más de 300 centros de control de tráfico aéreo en los que ya ha desplegado su tecnología en distintos mercados. Asimismo, afirmó que sus soluciones están presentes en más del 90% de los vuelos diarios y cubren más del 33% de las regiones de información de vuelo (FIR) del mundo.

Durante el último mes, además, Indra informó la entrada en operación del primer radar destinado a la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dentro del programa de renovación de radares del país, además de avances en proyectos de Reino Unido, Turquía y Colombia.