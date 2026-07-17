Gigante emiratí EDGE acuerda adquirir el 100% de la firma aeroespacial brasileña Akaer

La operación dará al grupo de defensa y tecnología una base de ingeniería en Brasil y reforzará su capacidad para industrializar programas de vehículos aéreos no tripulados.

EDGE, el grupo de tecnología avanzada y defensa de los Emiratos Árabes Unidos, anunció la adquisición del 100% de la empresa brasileña de ingeniería aeroespacial Akaer. Según el comunicado, el acuerdo sería un paso estratégico para ampliar su presencia internacional y fortalecer su capacidad de ingeniería en mercados estratégicos y cercanos a socios clave.

En ese sentido, aseguraron que la operación fortalecerá la capacidad de EDGE para cumplir los plazos de industrialización de programas estratégicos de UAV y ampliará las capacidades del grupo en optrónica, sistemas electroópticos e infrarrojos, además de tecnologías relacionadas con el sector espacial

Cabe precisar que la transacción, que aún está sujeta a las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones habituales.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Hamad Al Marar, director general y CEO de EDGE Group, sostuvo que “Akaer aporta una profunda capacidad de ingeniería a EDGE. Se trata de un equipo altamente especializado, con tres décadas de experiencia en la ejecución de programas aeroespaciales complejos, y esa experiencia fortalece aún más la propuesta de valor que ofrecemos en todo el grupo. Nuestra prioridad es garantizar la continuidad para los colaboradores de AKAER, sus programas y sus clientes, al tiempo que construimos una base sólida para el crecimiento a largo plazo”.

La empresa brasileña, fundada en 1992 y con sede en São José dos Campos, en el estado de São Paulo, continuará operando desde Brasil y mantendrá su estructura de gobernanza local.

Akaer acumula más de 10 millones de horas de ingeniería en proyectos aeroespaciales y ha participado en programas para fabricantes internacionales como Saab, Turkish Aerospace y Embraer. Entre ellos destacan el caza Gripen NG, la aeronave de entrenamiento Hürjet, el KC-390, el Super Tucano, los aviones de la familia E-Jets y el Legacy 450/500. También ha colaborado en proyectos para Boeing, Calidus y la Fuerza Aérea Brasileña.