Foco de Kast en seguridad y control migratorio atrae a grupo de defensa de Emiratos Árabes Unidos a Chile
“El enfoque (...) se alinea estrechamente con las capacidades y soluciones de EDGE”, sostuvo un vicepresidente de la firma.
Noticias destacadas
Si hay una industria que se beneficia de la guerra, no solo la de Irán, sino cualquiera, es la defensa. Por ello la gigante emiratí EDGE experimenta un crecimiento exponencial. Sin detallar las cifras, el vicepresidente senior de desarrollo de negocios internacionales del grupo árabe, Miles Chambers, admitió que “el actual entorno geopolítico global ha reforzado la importancia crítica de la defensa y la seguridad”.
EDGE es un conglomerado emiratí de tecnología avanzada y defensa que comprende 25 firmas dedicadas a productos y tecnologías militares y civiles. Se ubica entre los tres principales fabricantes y proveedores de municiones guiadas de precisión -léase: misiles- del orbe y fue fundado en 2019, aglutinando a varias compañías en una sola con sede en Abu Dhabi.
Desde esa fecha, señala el ejecutivo, “el grupo ha pasado de operar en unos pocos países a estar presente en más de 90 en la actualidad”.
Según Chambers, “a nivel mundial, estamos observando una fuerte demanda de tecnologías avanzadas, como sistemas autónomos, armamento inteligente y soluciones de defensa integradas, así como capacidades “llave en mano” que combinan múltiples sistemas en ofertas integrales”.
Tal como los mayores grupos de defensa del mundo, el conglomerado árabe también fabrica implementos para usos civiles. Desde drones, sensores, cámaras y todo tipo de tecnología para vigilar fronteras, hasta sistemas de control para inmigración y tecnología específica para atacar al narcotráfico y el narcoterrorismo.
El grupo de Emiratos Árabes Unidos lidera en tecnología de misiles.
En el caso de Chile, ¿en qué sectores están interesados en ingresar? “En EDGE vemos oportunidades en varios dominios interconectados. La defensa sigue siendo un foco central, cada vez más complementado por capacidades en seguridad fronteriza, ciberseguridad y resiliencia nacional. Chile presenta un entorno operativo único, con una geografía extensa y diversa que requiere enfoques integrados de monitoreo y seguridad”, explicó el vicepresidente del holding árabe.
Según este ejecutivo, a nuestro país podrían interesarle concretamente “sistemas integrados de vigilancia fronteriza, redes de sensores, centros de mando y control, comunicaciones seguras, plataformas aéreas no tripuladas y analítica avanzada de datos”.
EDGE opera suministrando lo que denominan “infraestructura de seguridad” a gran escala en América Latina, África y Medio Oriente. En la región están afincados en Brasil, pero recientemente suscribieron un convenio con el Ministerio de Defensa de Ecuador para modernizar sus sistemas de vigilancia y protección limítrofe.
El pacto fue suscrito en la visita oficial a dicho país del sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi.
Aunque no lo explicita así, la meta de EDGE Group es tener un acuerdo análogo con Chile y un paso en esa dirección es su presencia, por primera vez, en la feria de defensa aérea Fidae 2026.
Ahí presentarán sistemas aéreos no tripulados (UAS), junto con sistemas merodeadores, municiones guiadas de precisión como misiles. En el dominio terrestre, expondrán vehículos terrestres no tripulados y vehículos blindados, además de tecnología de ciberdefensa, entre otras áreas.
“EDGE ha estado monitoreando de cerca varios programas en curso en Chile y mantiene conversaciones continuas con autoridades locales”, explicó Miles Chambers.
“Una prioridad clave para nosotros es construir alianzas sólidas con la industria local. La colaboración es esencial para adaptar nuestras tecnologías a las necesidades específicas de Chile, al tiempo que contribuimos al desarrollo de capacidades locales y apoyamos objetivos de seguridad nacional a largo plazo”.
Miles Chambers, vicepresidente senior de desarrollo de negocios internacionales de EDGE.
La agenda de seguridad de Kast
El holding árabe está muy al tanto de la agenda de seguridad del Presidente Kast. “La seguridad es un habilitador fundamental del crecimiento económico. Sin una seguridad nacional y doméstica sólida, resulta difícil para los países atraer inversión y sostener el desarrollo a largo plazo”, sostuvo el vicepresidente de EDGE.
Y agregó: “El enfoque del Gobierno chileno en seguridad y control migratorio se alinea estrechamente con las capacidades y soluciones de EDGE. Esto crea un entorno favorable para apoyar las prioridades nacionales con tecnologías avanzadas e integradas. Nuestro portafolio -que incluye sistemas de vigilancia fronteriza, plataformas aéreas no tripuladas, comunicaciones seguras y analítica de datos- puede ayudar a abordar de manera eficaz desafíos complejos de seguridad y migración”.
Chambers indicó que “históricamente, América Latina se ha centrado más en la seguridad pública que en la defensa, pero este equilibrio está cambiando. Observamos una creciente demanda de soluciones integradas que aborden ambos ámbitos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
Desde Temuco Araucaria Venture levanta su primer fondo de inversión para startups tecnológicas
Con aportes de Corfo y capital privado, la nueva firma liderada por mujeres busca invertir en foodtech, agtech y climatech que desarrollen soluciones para las industrias acuícola, frutícola y de semillas.
BRANDED CONTENT
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete