Icónica cadena de comida tex-mex desembarca en México de la mano de Alsea y abrirá su primer local en Monterrey
Chipotle inaugurará este jueves su primer restaurante en el país y prevé sumar nuevos establecimientos en Nuevo León durante 2026 y llegar a Ciudad de México en 2027.
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Chipotle, cadena estadounidense de comida rápida mexicana y Tex-Mex, inaugurará este jueves 16 de julio su primer restaurante en San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey.
A través de un comunicado, la empresa sostuvo que lo harán en asociación con Alsea, operador de restaurantes en Latinoamérica y Europa. En ese sentido, ambas compañías prevén sumar nuevos establecimientos en Nuevo León durante 2026 y llegar a Ciudad de México en 2027.
La apertura marca el ingreso de la cadena estadounidense al mercado mexicano y forma parte de su estrategia de expansión internacional. La compañía ofrecerá en el país su menú habitual de burritos, bowls, ensaladas, tacos y quesadillas.
Chipotle explicó que el primer local funcionará también como una prueba de concepto para conocer las preferencias de los consumidores mexicanos antes de avanzar con nuevas aperturas.
En ese sentido, Nate Lawton, director de Desarrollo de Negocios de Chipotle señaló que el “enfoque inicial es abrir un gran restaurante y aprender junto a nuestros clientes y socios en Alsea”.
Por su parte, Christian Gurría, director ejecutivo de Alsea, sostuvo que “la llegada de Chipotle a México representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación de cartera. Introducimos una marca icónica con una propuesta de valor diferenciada que ha conectado con millones de clientes en todo el mundo, y confiamos en que será recibida con entusiasmo por los consumidores mexicanos. La inauguración de esta semana refleja nuestra confianza en el potencial de crecimiento de México y nuestro compromiso de seguir impulsando la inversión, la creación de empleo y el desarrollo económico en las comunidades donde operamos”.
Expansión internacional
La entrada a México se suma a la expansión internacional que Chipotle ha desarrollado durante los últimos años mediante acuerdos con operadores locales.
En 2023, la empresa firmó un acuerdo con Alshaya Group para abrir restaurantes en Medio Oriente. Actualmente, el grupo opera 15 establecimientos de la marca en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.
En septiembre de 2025, Chipotle también anunció una alianza con la surcoreana SPC Group para ingresar a Asia. La compañía prevé abrir su primer restaurante en Corea del Sur a finales de 2026 y llegar a Singapur a comienzos de 2027.
Además de sus operaciones en Estados Unidos, Chipotle cuenta con más de 80 restaurantes en Canadá, 20 en Reino Unido, seis en Francia y dos en Alemania.
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