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JetSmart refuerza su operación en Argentina con inversión de US$ 500 millones

Según El Cronista, el plan contempla alcanzar una flota de 23 aviones para el verano de 2027.

Por: El Cronista

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 17:28 hrs.

JetSMART Aerolíneas Argentina Aeropuertos
<p>JetSmart refuerza su operación en Argentina con inversión de US$ 500 millones</p>

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