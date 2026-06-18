JetSmart refuerza su operación en Argentina con inversión de US$ 500 millones

Según El Cronista, el plan contempla alcanzar una flota de 23 aviones para el verano de 2027.

La low cost de origen chileno JetSmart anunció un nuevo plan de expansión en Argentina, con una inversión superior a los US$ 500 millones, la incorporación de más aviones y el lanzamiento de nuevas rutas domésticas e internacionales.

Según informó El Cronista, la compañía busca alcanzar una flota de 23 aeronaves en ese país hacia enero de 2027. El plan implicaría un aumento de 40% en la oferta de asientos y la creación de entre 300 y 500 puestos de trabajo, de acuerdo con declaraciones del CEO de la aerolínea, Estuardo Ortiz, citadas por el medio argentino.

Desde su desembarco en Argentina en 2019, JetSmart ya ha invertido más de US$ 750 millones en activos.

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En materia de rutas, la aerolínea confirmó la venta de vuelos entre Buenos Aires y Posadas, además de nuevas conexiones hacia San Juan y Santiago del Estero durante las próximas semanas.

En el plano internacional, Brasil seguirá siendo uno de los principales focos de crecimiento, con vuelos a Maceió previstos para diciembre, que se sumarán a las operaciones hacia Recife y Natal.

A nivel regional, JetSmart opera una flota de 54 aeronaves y más de 90 rutas en nueve países. Desde su creación, ha transportado más de 57 millones de pasajeros y proyecta cerrar 2026 con cerca de 17 millones de viajeros transportados.

Controlada por Indigo Partners y participada por American Airlines, la aerolínea mantiene como meta superar los 100 aviones en operación hacia 2030.