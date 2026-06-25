YPF firma carta mandato con BID Invest para estructurar financiamiento por hasta US$ 500 millones para Vaca Muerta

Los recursos estarán destinados a obras viales estratégicas en Neuquén, como parte del plan 4x4 de la compañía.

YPF dio un nuevo paso para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta. La compañía petrolera argentina firmó una carta mandato con BID Invest para estructurar un financiamiento de hasta US$ 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, epicentro del desarrollo de Vaca Muerta.

El acuerdo fue anunciado a través de la cuenta de X del CEO de YPF, Horacio Marín, en donde sostuvo que se reunió con James P. Scriven , CEO de BID Invest.

Me reuní con @JamesPScriven, CEO de @BIDInvest, y dimos un paso muy importante para seguir impulsando el desarrollo de Vaca Muerta. Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de… pic.twitter.com/J1Svcm90xq — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) June 24, 2026

Según señaló el ejecutivo, la operación forma parte de su plan 4x4 y busca avanzar en inversiones consideradas fundamentales para desarrollar la infraestructura que requiere Vaca Muerta para seguir creciendo.

Además, agregó que estas obras permitirán acompañar el aumento de la producción y avanzar “con los proyectos que convertirán a la Argentina en un exportador de energía de clase mundial”.