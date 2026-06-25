YPF firma carta mandato con BID Invest para estructurar financiamiento por hasta US$ 500 millones para Vaca Muerta
Los recursos estarán destinados a obras viales estratégicas en Neuquén, como parte del plan 4x4 de la compañía.
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YPF dio un nuevo paso para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta. La compañía petrolera argentina firmó una carta mandato con BID Invest para estructurar un financiamiento de hasta US$ 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, epicentro del desarrollo de Vaca Muerta.
El acuerdo fue anunciado a través de la cuenta de X del CEO de YPF, Horacio Marín, en donde sostuvo que se reunió con James P. Scriven , CEO de BID Invest.
Me reuní con @JamesPScriven, CEO de @BIDInvest, y dimos un paso muy importante para seguir impulsando el desarrollo de Vaca Muerta. Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de… pic.twitter.com/J1Svcm90xq
Me reuní con @JamesPScriven, CEO de @BIDInvest, y dimos un paso muy importante para seguir impulsando el desarrollo de Vaca Muerta. Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de… pic.twitter.com/J1Svcm90xq— Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) June 24, 2026
Según señaló el ejecutivo, la operación forma parte de su plan 4x4 y busca avanzar en inversiones consideradas fundamentales para desarrollar la infraestructura que requiere Vaca Muerta para seguir creciendo.
Además, agregó que estas obras permitirán acompañar el aumento de la producción y avanzar “con los proyectos que convertirán a la Argentina en un exportador de energía de clase mundial”.
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