Ganancias de SQM se desploman por la caída en los precios del litio. La caída de precios del litio, golpeó los resultados de SQM, que bajaron 48,4% el año pasado, lo que se traduce en un resultado del ejercicio de US$ 2.019,7 millones en 2023 frente a US$ 3.914,3 millones del 2022. Los ingresos por litio y derivados totalizaron US$ 5.180,1 millones durante el período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Bancos inician el año con el peor arranque desde 2021. La CMF publicó este jueves los resultados de la industria al término del primer mes del año. Durante enero, el sector anotó ganancias de US$ 352 millones. Esta cifra fue un 11,89% menor a lo reportado en 2023. Asimismo, las ganancias de enero de 2024 anotaron una disminución de un 21,55% respecto del mes anterior.

Los vaivenes del dólar. Luego que se informaron datos sectoriales de enero en Chile y del indicador de inflación subyacente preferido por la Reserva Federal, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 964,24 lo que implica una fuerte caída de $ 14,21 respecto al cierre del miércoles. Mientras, los contratos futuros del cobre Comex avanzaban 0,2% a US$ 3,84 la libra.

