Analistas descartan una baja de tasas del Banco Central en septiembre. Los analistas esperan que el Banco Central mantenga estable en 4,75% la Tasa de Política Monetaria (TPM) en sus próximas reuniones septiembre y octubre, en un ajuste de los pronósticos luego del sorpresivo fuerte avance de 0,9% que registró el IPC en julio.

Investigan incidente en planta de litio La Negra de Albemarle. Albemarle Corp. sufrió un incidente en su planta de procesamiento de litio en Chile la semana pasada, el cual está siendo investigado y constituye la última amenaza para el suministro global de este metal para baterías. No se reportaron heridos en la planta La Negra, cerca de la ciudad de Antofagasta, según informaron personas con conocimiento del asunto, quienes pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información no pública.

La incertidumbre del dólar. Mientras los agentes del mercado se tomaron a bien el reporte de precios al consumidor de julio en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 956,81 lo que implica una caída de $ 12,89 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex subía 1,6% a US$ 4,51 por libra.