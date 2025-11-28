INE: tasa de desocupación baja en el trimestre agosto-octubre. A 8,4% bajó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre agosto-octubre de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) dada a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Según explicó el INE, la cifra registró un descenso de 0,2 pp. en 12 meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%).

Movimientos de ejecutivos en Caja los Andes. Con la llegada de Tomás Zavala a la gerencia general de Caja Los Andes en noviembre del año pasado, se realizaron una serie de cambios en la estructura del comité ejecutivo de gerentes y se crearon tres nuevas gerencias, cuyos roles antes formaban parte de otras áreas: comercial, operaciones y tecnología. Este reordenamiento implicó la entrada de 24 nuevos ejecutivos en diferentes roles, de los cuales cinco de ellos son gerentes de primera línea, seis de segunda y 13 subgerentes.

Cómo cierra el dólar la semana. Mientras el mundo se prepara para recibir algo más de volumen ante el regreso de flujos estadounidenses, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 927,15 lo que implica una caída de $ 1,83 respecto al cierre del jueves. El cobre en máximos históricos.