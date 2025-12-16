Kast llega a Buenos Aires buscando convencer a Daza de que se sume a su gabinete. “Tengo una relación de amistad con José Luis Daza desde hace mucho tiempo”, afirmó en Buenos Aires el presidente electo, José Antonio Kast, donde antes de ser recibido por el mandatario Javier Milei se reunió con el actual viceministro de Economía para convencerlo de sumarse a su futuro gabinete, que espera dar a conocer a mitad de enero de 2026.

Klap tiene nuevo dueño: Itaú Chile. Banco Itaú Chile informó este martes, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma de un acuerdo para adquirir el control total de Multicaja S.A. e I-Switch S.A., operadora de tarjetas de pago que actúa bajo la marca Klap.

Cómo sigue reaccionando el dólar esta semana postelectoral. Mientras el mercado procesa las señales del último reporte de empleo oficial en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 915,71 lo que implica un alza de $ 0,74 respecto al cierre del lunes. Y el precio del cobre cotizado en Londres retrocedía 0,2% a US$ 5,28 por libra.