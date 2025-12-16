Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Kast se reúne con Milei y Daza en Buenos Aires + Itaú Chile adquiere Klap + Dólar estable
Noticias destacadas
Kast llega a Buenos Aires buscando convencer a Daza de que se sume a su gabinete. “Tengo una relación de amistad con José Luis Daza desde hace mucho tiempo”, afirmó en Buenos Aires el presidente electo, José Antonio Kast, donde antes de ser recibido por el mandatario Javier Milei se reunió con el actual viceministro de Economía para convencerlo de sumarse a su futuro gabinete, que espera dar a conocer a mitad de enero de 2026.
Klap tiene nuevo dueño: Itaú Chile. Banco Itaú Chile informó este martes, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma de un acuerdo para adquirir el control total de Multicaja S.A. e I-Switch S.A., operadora de tarjetas de pago que actúa bajo la marca Klap.
Cómo sigue reaccionando el dólar esta semana postelectoral. Mientras el mercado procesa las señales del último reporte de empleo oficial en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 915,71 lo que implica un alza de $ 0,74 respecto al cierre del lunes. Y el precio del cobre cotizado en Londres retrocedía 0,2% a US$ 5,28 por libra.
- Felipe Briones cierra la venta de su salmonera Yadrán a gigante japonesa Nissui
- Fitch cree que el recorte de gasto que propone Kast será "desafiante" y que podría verse complicado por las bajas de impuestos
- ¿Qué ejecutivos capitalizaron el buen desempeño bursátil de las constructoras en 2025?
- Ministro de Energía enciende alerta por mayor actividad volcánica en el Maule y pide evaluar impacto eléctrico
- La inversión en IA seguirá aumentando y dará impulso a la economía mundial, según la OCDE
- La tasa de desempleo en EEUU sube a 4,6%, su máximo en cuatro años
- De Trump a Macron: las felicitaciones internacionales a José Antonio Kast tras su triunfo
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete