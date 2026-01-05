Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Cobre disparado + Cenco Malls no pasará por el SEIA + Dólar plano
Noticias destacadas
El cobre se dispara a una nueva marca récord en Londres. El cobre a tres meses subió 4,3% hasta los US$ 13.000 por tonelada o US$ 5,89 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. La preocupación por los posibles aranceles estadounidenses ha llevado a los operadores a aumentar los envíos a ese país, reduciendo la oferta en otros lugares. Además, el inicio de una huelga en la mina Mantoverde en Chile recordó el alcance de los riesgos para los envíos.
Proyecto de Cenco Malls de arriendo de departamentos no requerirá evaluación ambiental. El proyecto de la división inmobiliaria de Cencosud que considera la construcción de un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center, en la comuna de La Florida, no está obligado a someterse al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El dólar inicia una semana de incertidumbre política en Latam. Ante la promesa de Estados Unidos de una transición tutelada para Venezuela, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 905,95 lo que implica una caída de $ 0,61 respecto al cierre del viernes.
- Dueño de Rosa Agustina rompe el silencio tras clausura de piscinas en Guanaqueros: explica fallas, deslinda responsabilidades y anuncia nuevos proyectos
- Chile inaugura emisiones internacionales de bonos en América Latina con deuda en dólares y euros
- Clasificación en niveles: comienzan los cambios del programa de fidelización de Santander
- Las startups de IA desafían a Google en la batalla por redefinir el mercado de los navegadores web
- Claves del Congreso: Muchos proyectos y escaso avance en el trabajo legislativo de la Cámara
- IPSA extiende alza, ronda los 10.600 puntos y logra sus primeros récords intradía de 2026 en positiva sesión de bolsas globales
- Banco Central: uno de los consejeros planteó la opción de reducir la tasa de interés en 50 puntos en reunión de diciembre
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
