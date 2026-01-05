El cobre se dispara a una nueva marca récord en Londres. El cobre a tres meses subió 4,3% hasta los US$ 13.000 por tonelada o US$ 5,89 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. La preocupación por los posibles aranceles estadounidenses ha llevado a los operadores a aumentar los envíos a ese país, reduciendo la oferta en otros lugares. Además, el inicio de una huelga en la mina Mantoverde en Chile recordó el alcance de los riesgos para los envíos.

Proyecto de Cenco Malls de arriendo de departamentos no requerirá evaluación ambiental. El proyecto de la división inmobiliaria de Cencosud que considera la construcción de un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center, en la comuna de La Florida, no está obligado a someterse al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El dólar inicia una semana de incertidumbre política en Latam. Ante la promesa de Estados Unidos de una transición tutelada para Venezuela, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 905,95 lo que implica una caída de $ 0,61 respecto al cierre del viernes.