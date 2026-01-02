El Imacec decepciona en noviembre. En su primer comunicado del año, el Banco Central informó temprano que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,2% en noviembre de 2025, comparado con el mismo mes del 2024, en una variación que se quedó a mitad de camino de lo que esperaban los analistas para ese mes.

El cobre comienza 2026 con el pie derecho. Tras subir más de un 40% y batir todos los récords el año pasado, el cobre a tres meses aumentó un 0,9% a US$ 5,68 por libra en las primeras operaciones en la Bolsa de Metales de Londres. El oro y la plata también avanzaban luego del impresionante aumento que tuvieron los metales preciosos el año pasado.

El volátil inicio de año del dólar. Tras comenzar la primera jornada de 2026 con un leve descenso que lo ubicó por debajo de la marca de $900 en la mañana, el dólar cotiza a esta hora en $903,47, con un alza de $1,57 desde el cierre del martes.