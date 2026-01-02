Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El Imacec decepciona en noviembre + Buen inicio de año para el cobre + El dólar parte volátil
Noticias destacadas
El Imacec decepciona en noviembre. En su primer comunicado del año, el Banco Central informó temprano que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,2% en noviembre de 2025, comparado con el mismo mes del 2024, en una variación que se quedó a mitad de camino de lo que esperaban los analistas para ese mes.
El cobre comienza 2026 con el pie derecho. Tras subir más de un 40% y batir todos los récords el año pasado, el cobre a tres meses aumentó un 0,9% a US$ 5,68 por libra en las primeras operaciones en la Bolsa de Metales de Londres. El oro y la plata también avanzaban luego del impresionante aumento que tuvieron los metales preciosos el año pasado.
El volátil inicio de año del dólar. Tras comenzar la primera jornada de 2026 con un leve descenso que lo ubicó por debajo de la marca de $900 en la mañana, el dólar cotiza a esta hora en $903,47, con un alza de $1,57 desde el cierre del martes.
- Fernando Echeverría y el próximo Gobierno: “El ambiente y las medidas económicas anunciadas van a producir un fuerte impacto en la inversión”
- Sepa quiénes pueden acceder a los dos nuevos beneficios de la reforma previsional que debutan este mes
- Alberto Silva, head de Multifamily Office de BTG Pactual: “Hay interés en activos locales (...) pero el patrimonio que se dolarizó va a permanecer ahí”
- Inicia huelga en mina de Capstone Copper: la mitad de los trabajadores paralizan labores y producción caería al 30%
- Operador aéreo retoma ruta a Isla Mocha tras visto bueno de Contraloría que destraba pagos pendientes del Ministerio de Transporte
- IPSA baja en primera sesión de 2026 con escasos montos transados y Wall Street repunta impulsado por el sector tecnológico
- Red de Salares Protegidos: Gobierno activa primera fase tras aprobar creación de seis nuevas áreas con 10 salares y lagunas
