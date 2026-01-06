Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Quiroz se afinca en Hacienda + Principal afina venta de negocio de rentas vitalicias + Se hunde el dólar bajo $900
Kast le adelanta a los empresarios que Jorge Quiroz será su ministro de Hacienda. Puntuales, hasta la sede de la Oficina del Presidente Electo (OPE) ubicada en calle La Gloria, Las Condes, llegó el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderado por Susana Jiménez, para sostener una reunión con José Antonio Kast y su principal asesor, y ahora carta oficial al Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz. Por su lado, además de acoger los planteamientos y exponer las prioridades en materia económica, Kast le adelantó a los presentes que Quiroz será su próximo ministro de Hacienda.
Principal Chile afina la venta de su negocio de rentas vitalicias. Un énfasis orientado al asset management estaría llevando al grupo estadounidense Principal Financial Group a desprenderse de uno de sus negocios en Chile: las rentas vitalicias. Y habría aparecido oficialmente un interesado en comprar la cartera. Se trataría de Grupo Santander, que estaría ad portas de hacerse del negocio, según fuentes conocedoras del deal.
Cómo acoge el dólar la situación internacional. Frente a un cobre que no para de subir por disrupciones mineras, entre otros, el cobre se cotiza a esta hora en los $ 895,11 lo que implica un retroceso de $ 8,86 respecto al cierre del lunes. En tanto, el futuro de cobre subía 2,2% hasta los US$ 6,02 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Grupo francés compra chilena Hidronor y se convierte en la empresa líder en residuos peligrosos en el país
- Tianqi no se rinde: insiste con orden de no innovar ante la Suprema y pide suspender implementación de acuerdo Codelco-SQM
- La industria petrolera mundial siempre quiso a la nueva líder de Venezuela, Delcy Rodríguez
- Los fabricantes de automóviles se enfrentan a un "invierno” de vehículos eléctricos en 2026 ante la desaceleración del crecimiento de las ventas
- Gobiernos y reguladores aumentan el escrutinio sobre DeepSeek
- Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: costará más de US$ 1.700 millones este año
- Bolsa chilena sigue escalando y el IPSA roza la marca inédita de 11.000 en medio de los nuevos máximos del cobre
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
Exsenador Girardi explica el inédito modelo del Congreso Futuro que reúne a políticos, académicos y científicos para anticiparse a escenarios
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro contó cómo fueron construyendo un ecosistema en torno a la ciencia y tecnología que hoy incluye dos comisiones en el Congreso, a la propia FEF, Proyecta Chile 2050 y una cartera de proyectos.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
