Kast le adelanta a los empresarios que Jorge Quiroz será su ministro de Hacienda. Puntuales, hasta la sede de la Oficina del Presidente Electo (OPE) ubicada en calle La Gloria, Las Condes, llegó el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderado por Susana Jiménez, para sostener una reunión con José Antonio Kast y su principal asesor, y ahora carta oficial al Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz. Por su lado, además de acoger los planteamientos y exponer las prioridades en materia económica, Kast le adelantó a los presentes que Quiroz será su próximo ministro de Hacienda.

Principal Chile afina la venta de su negocio de rentas vitalicias. Un énfasis orientado al asset management estaría llevando al grupo estadounidense Principal Financial Group a desprenderse de uno de sus negocios en Chile: las rentas vitalicias. Y habría aparecido oficialmente un interesado en comprar la cartera. Se trataría de Grupo Santander, que estaría ad portas de hacerse del negocio, según fuentes conocedoras del deal.

Cómo acoge el dólar la situación internacional. Frente a un cobre que no para de subir por disrupciones mineras, entre otros, el cobre se cotiza a esta hora en los $ 895,11 lo que implica un retroceso de $ 8,86 respecto al cierre del lunes. En tanto, el futuro de cobre subía 2,2% hasta los US$ 6,02 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.