Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Consorcio se suma a propiedad de abc + Interesados por Arena Antofagasta + Dólar baja
Consorcio se suma a la propiedad de multitiendas abc. Consorcio Seguros de Vida concretó su entrada al retailer tras suscribir una opción preferente por cerca de un 6% de las acciones, equivalente a $ 4.593 millones (unos US$ 5 millones), en el marco del aumento de capital anunciado a comienzos de diciembre con motivo de la fusión entre La Polar y AD Retail.
Arena Antofagasta: grandes mineras y empresario local de casinos entre posibles interesados. La idea de construir un “Arena”, como se denominan los recintos destinados a albergar grandes eventos para públicos masivos, ya está mostrando avances concretos en Antofagasta, y sería bajo un esquema público-privado, siguiendo un modelo similar al del Movistar Arena, de Santiago, explicó a DF Regiones el diputado Sebastián Videla, ya que “este formato permite acotar los plazos de ejecución a cerca de tres años. Si se hiciera sólo con inversión pública, los tiempos serían considerablemente mayores”.
Los vaivenes del dólar. Tras la sorpresiva debilidad de los últimos precios al consumidor que se pudieron recabar en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 910,15 lo que implica un retroceso de $ 7,67 respecto al cierre del miércoles. Y los precios del cobre se mantenían prácticamente sin variaciones.
- Nuevo round entre asesores tributarios y el SII: lanzan catálogo denunciando vulneraciones a derechos de contribuyentes
- Alsea ajusta el menú en Chile: vende franquicias de P.F. Chang's y Chili's a fondo de ejecutivos argentinos exJPMorgan
- Inmobiliaria del Grupo Angelini demanda a la Municipalidad de Viña del Mar tras decreto de Ripamonti que ordena demolición de faenas
- Iván Moreira, optimista sobre acuerdos en futuro gobierno: "Hoy día veo al Presidente Kast una persona muy cambiada, muy de acogerlos a todos"
- OpenAI logra superar desconfianzas en universidades y se posiciona como temprano líder en el sistema educativo en EEUU
- CMF aprueba fusión legal de BICE Vida y Vida Security
- El IPC en EEUU sube 2,7% anual en noviembre, menos de lo esperado aunque probablemente por razones técnicas
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
