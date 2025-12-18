Consorcio se suma a la propiedad de multitiendas abc. Consorcio Seguros de Vida concretó su entrada al retailer tras suscribir una opción preferente por cerca de un 6% de las acciones, equivalente a $ 4.593 millones (unos US$ 5 millones), en el marco del aumento de capital anunciado a comienzos de diciembre con motivo de la fusión entre La Polar y AD Retail.

Arena Antofagasta: grandes mineras y empresario local de casinos entre posibles interesados. La idea de construir un “Arena”, como se denominan los recintos destinados a albergar grandes eventos para públicos masivos, ya está mostrando avances concretos en Antofagasta, y sería bajo un esquema público-privado, siguiendo un modelo similar al del Movistar Arena, de Santiago, explicó a DF Regiones el diputado Sebastián Videla, ya que “este formato permite acotar los plazos de ejecución a cerca de tres años. Si se hiciera sólo con inversión pública, los tiempos serían considerablemente mayores”.

Los vaivenes del dólar. Tras la sorpresiva debilidad de los últimos precios al consumidor que se pudieron recabar en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 910,15 lo que implica un retroceso de $ 7,67 respecto al cierre del miércoles. Y los precios del cobre se mantenían prácticamente sin variaciones.