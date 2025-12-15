Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Boric recibe a Kast en La Moneda + JPMorgan insta a moderar recorte del Presidente electo + Dólar al alza
Kast llega a La Moneda a reunirse con Boric. Tal como lo había adelantado el Presidente Gabriel Boric, hasta el Palacio de La Moneda llegó este lunes el Presidente electo, José Antonio Kast, junto con su esposa, María Pía Adriasola, y su equipo más cercano, para abordar las coordinaciones de la transición democrática.
Tras el triunfo de Kast, JP Morgan apunta a evitar impactos sobre la economía. En un informe enviado a clientes, el banco de inversión JP Morgan, aborda el plano fiscal, haciendo énfasis en la eficiencia del gasto, recortando los salarios de los altos cargos de la burocracia y eliminando las consultorías innecesarias. “Aunque el programa inicial proponía un ajuste presupuestario inicial de US$ 6.000 millones, es probable que una trayectoria más gradual suavice el lastre sobre la actividad”, indica.
Cómo amaneció el dólar tras el triunfo de Kast. En gran medida, el mercado había internalizado en los días previos al balotaje el efecto de la conquista del republicano, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 913,70 lo que implica un alza de $ 5,76 respecto al cierre del viernes. Mientras que el cobre transado en Londres subía 1,8% a US$ 5,32 por libra.
- Se activa “La Moneda Chica” de Kast y Presidente electo afina viaje a Argentina para reunirse con Milei
- Martín Arrau: “Hay una pega previa muy brutal que hacer para cumplir o llenar parte de esas expectativas grandes que hay hoy día"
- Principales bancos privados del país anotan dispares resultados en sus utilidades a noviembre
- Remezón en el Coordinador Eléctrico: renuncia director ejecutivo y su salida se concretará a fines de marzo
- Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
- De "arrasó el balotaje" a otra victoria para "el movimiento de derecha global": la prensa internacional reacciona al triunfo de Kast
- Hans Eben, empresario: “(Kast) tiene un gran desafío, que es mostrar un cambio de rumbo”
