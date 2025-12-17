IPoM de diciembre: Banco Central le abre la puerta a crecer al 3% en 2026. Aires más positivos soplan para la economía chilena, según constató el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central correspondiente a diciembre. El reporte corroboró lo anticipado en la víspera respecto a que la inflación volverá ante a la meta que lo previsto en septiembre, sino que consideró la posibilidad de que el país crezca 3% el próximo año.

Gobierno y funcionarios estatales logran acuerdo con acotada alza salarial. Finalizó la negociación entre el Gobierno y los funcionarios del Estado para el reajuste salarial.De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda, el acuerdo alcanzado contempla un reajuste gradual de remuneraciones de 3,4% de carácter general, que en la práctica se traduce en un alza real de 0% ya que la inflación a noviembre se ubicó en 3,4% en doce meses.

Cómo se mueve el dólar. Después de que el Banco Central de Chile anunciara una nueva ronda de alivio monetario, el dólar se cotiza a esta hora en $ 917,36 lo que implica un alza de 3,17 respecto al cierre del martes. También se alzaba el cobre, un 1,3% a esta hora en Londres.