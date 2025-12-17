Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Optimista IPoM de diciembre + Reajuste fiscal con alza acotada + Dólar retoma el alza
IPoM de diciembre: Banco Central le abre la puerta a crecer al 3% en 2026. Aires más positivos soplan para la economía chilena, según constató el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central correspondiente a diciembre. El reporte corroboró lo anticipado en la víspera respecto a que la inflación volverá ante a la meta que lo previsto en septiembre, sino que consideró la posibilidad de que el país crezca 3% el próximo año.
Gobierno y funcionarios estatales logran acuerdo con acotada alza salarial. Finalizó la negociación entre el Gobierno y los funcionarios del Estado para el reajuste salarial.De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda, el acuerdo alcanzado contempla un reajuste gradual de remuneraciones de 3,4% de carácter general, que en la práctica se traduce en un alza real de 0% ya que la inflación a noviembre se ubicó en 3,4% en doce meses.
Cómo se mueve el dólar. Después de que el Banco Central de Chile anunciara una nueva ronda de alivio monetario, el dólar se cotiza a esta hora en $ 917,36 lo que implica un alza de 3,17 respecto al cierre del martes. También se alzaba el cobre, un 1,3% a esta hora en Londres.
Inmobiliaria de Fernández León apuesta por un nuevo proyecto inmobiliario en Las Condes por US$ 79 millones
Caso Sartor: CMF rebaja parte de las multas a exdirectores y exgerente general, pero mantiene históricas sanciones a Larraín y Clark
Execonomista de BICE Inversiones aterriza en Capital Advisors como gerente de gestión patrimonial
FNE da su visto bueno definitivo para que RedSalud concrete la compra de la mayor clínica privada del sur de Chile
Amazon está en conversaciones para invertir más de US$ 10 mil millones en OpenAI
Quiroz espera que Daza dé luz verde a su posible incorporación al gabinete de Kast: "Ojalá se entusiasme y se sume"
Tras proyecciones del Central, Grau destaca que el Gobierno entregará una economía en condiciones "sustantivamente" mejores
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
