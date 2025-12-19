Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Contraloría iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios por acuerdo Codelco-SQM. Un inesperado traspié está teniendo el contrato Codelco-SQM para explotar litio en el Salar de Atacama en la Contraloría General de la República (CGR). La entidad dirigida por Dorothy Pérez anunció una auditoría profunda a raíz de las reclamaciones de diputados y representantes de asociaciones indígenas, según se desprende del oficio emitido con fecha 18 de diciembre de 2025.
Cajas de compensación ganan terreno en créditos de consumo. Las cajas de compensación mostraron resultados positivos al cierre del tercer trimestre,incrementando el número de empresas afiliadas y expandiendo su principal negocio: el crédito social, un símil de un préstamo de consumo de la banca.
El dólar termina una intensa semana postelectoral. Mientras la divisa se debilitaba en gran parte de Latinoamérica, a esta hora se cotiza en Chile en los $ 910,45 lo que implica un retroceso de $ 1,08 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el cobre transado en Londres subía 1,1% a US$ 5,4 por libra.
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
Nuevo flanco en reajuste del sector público: clínicas privadas se manifiestan contra iniciativa ligada a mutuales de seguridad
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
