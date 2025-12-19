Contraloría iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios por acuerdo Codelco-SQM. Un inesperado traspié está teniendo el contrato Codelco-SQM para explotar litio en el Salar de Atacama en la Contraloría General de la República (CGR). La entidad dirigida por Dorothy Pérez anunció una auditoría profunda a raíz de las reclamaciones de diputados y representantes de asociaciones indígenas, según se desprende del oficio emitido con fecha 18 de diciembre de 2025.

Cajas de compensación ganan terreno en créditos de consumo. Las cajas de compensación mostraron resultados positivos al cierre del tercer trimestre,incrementando el número de empresas afiliadas y expandiendo su principal negocio: el crédito social, un símil de un préstamo de consumo de la banca.

El dólar termina una intensa semana postelectoral. Mientras la divisa se debilitaba en gran parte de Latinoamérica, a esta hora se cotiza en Chile en los $ 910,45 lo que implica un retroceso de $ 1,08 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el cobre transado en Londres subía 1,1% a US$ 5,4 por libra.