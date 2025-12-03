Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El más duro cara a cara entre Jara y Kast + Calera de Tango contra el MOP + Dólar a la baja
Kast y Jara protagonizan el más duro debate de la campaña. Una tensa primera confrontación oficial de cara a la segunda vuelta protagonizaron el candidato republicano José Antonio Kast y la postulante oficialista Jeannette Jara en el debate de este miércoles organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). La crisis migratoria irregular y el financiamiento de los programas centraron el cara a cara en el Campus Oriente de la Universidad Católica.
Vecinos de Calera de Tango arremeten contra el MOP. La relación entre la cartera liderada por Jessica López y los vecinos de Calera de Tango se fue deteriorando, ya que la comunidad sintió que el trazado impactaría de manera directa en el territorio sin que se hubiesen considerado sus opiniones. El 2 de diciembre los vecinos ingresaron una denuncia en la Contraloría General de la República, solicitando fiscalización al MOP y a la Dirección General de Concesiones.
Cómo sigue el dólar. En medio del apetito por riesgo que ha desencadenado la expectativa de que Kevin Hassett lidere la Reserva Federal (Fed), el dólar se cotiza a esta hora en los $ 919,71 lo que implica una caída de $ 2,94 respecto al cierre del martes. Mientras que el futuro de cobre subía 2,6% a US$ 11.450 por tonelada (US$ 5,19 la libra) en la Bolsa de Metales de Londres.
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad
El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
