Codelco y Glencore firman memorandum de entendimiento para impulsar nueva fundición de cobre en Antofagasta

La estatal seleccionó a la multinacional de minería y trading como socio preferente para aumentar la capacidad en el yacimiento, iniciativa que incluye un contrato de suministro de concentrado a largo plazo y que busca capturar mayor valor agregado en la cadena cuprífera chilena.

Codelco dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar la capacidad de procesamiento de concentrados de cobre en el país. La compañía estatal firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Glencore Chile para avanzar en el diseño, construcción y operación de una nueva fundición que se levantaría en la Región de Antofagasta, en una ubicación aún por definir entre las provincias de Antofagasta o Tocopilla.

La multinacional con base en Suiza fue escogida como oferente preferente tras un proceso competitivo que, según Codelco, confirmó el interés de la industria y reforzó la relevancia estratégica del proyecto, orientado a elevar la captura de valor agregado en la cadena cuprífera nacional. El paso marca el inicio de una fase de trabajo intensivo que debería culminar con un acuerdo definitivo durante el primer semestre de 2026.

El plan contempla que Glencore se haga cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantención de la nueva planta, que tendría una capacidad estimada para procesar 1,5 millones de toneladas métricas secas (TMS) de concentrado al año. El proyecto incluiría estándares ambientales y operativos avanzados, en línea con las exigencias regulatorias y de sostenibilidad actuales.

Como parte del entendimiento, Codelco se comprometió a negociar con Glencore un contrato de suministro de concentrado de cobre por hasta 800 mil TMS anuales, por un período mínimo de 10 años, con posibilidad de extender el acuerdo por otra década.

Visiones de las compañías

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, afirmó que la iniciativa “representa un paso significativo para la industria minera chilena, que nos permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas capacidades de fundición, alineadas con los objetivos de sostenibilidad y liderazgo global que promueve nuestra industria".

Asimismo, destacó que reforzará la soberanía y seguridad estratégica del país en un escenario global donde los minerales críticos sostienen la transición energética, y añadió que una nueva capacidad de fundición permitirá no solo mayor valor agregado, sino también ventajas logísticas y operativas para la industria local.

Por su parte, el CEO global de Glencore, Gary Nagle, valoró la selección como socio estratégico y recalcó la visión de largo plazo de la compañía en Chile, donde opera Altonorte, Lomas Bayas y participa en Collahuasi. “Esperamos establecer una asociación comercial exitosa con Codelco y hacer realidad este emocionante proyecto”, señaló.

Tras la firma del MoU, Glencore desarrollará un estudio de prefactibilidad, cuyo avance deberá reportarse con periodicidad según un calendario que las partes establecerán en los próximos 30 días. El primer hito será la entrega del estudio a más tardar el 31 de mayo de 2026.

Si Codelco aprueba la propuesta, el proyecto avanzará según la siguiente hoja de ruta: en 2027 se harán los estudios de ingeniería para factibilidad y permisos; en 2028 se hará el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en 2030 se dará inicio a la construcción. Con esto, se estima que entre 2032 y 2033 la nueva fundición entre en operación.